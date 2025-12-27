गिरते बाजार में भी चमके ये शेयर! गिरावट के बीच बनाया 52-वीक हाई, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stocks At 52 Week High: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी. बीएसई सेंसेक्स में 367.25 अंक की गिरावट देखने को मिली. वहीं निफ्टी 50 भी 99.80 अंक फिसल गई. बाजार भले ही दबाव में नजर आया, लेकिन कुछ शेयरों ने कमजोरी के माहौल में भी अच्छा प्रदर्शन किया.

26 दिसंबर को सेंसेक्स में गिरावट के बावजूद बीएसई 200 के कुछ स्टॉक्स नए 52 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गए. आमतौर पर ऐसे शेयर यह दिखाते हैं कि उनमें मजबूत खरीदारी बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा कायम है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शेयरों के बारे में, जिन्होंने गिरते बाजार में भी मजबूती दिखाई....

1. वेदांता शेयर

वेदांता के शेयरों में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली है. स्टॉक 607.65 रुपये तक पहुंचकर अपना नया 52-वीक हाई बनाने में कामयाब रहा. पिछले एक महीने के दौरान इसमें लगभग 16 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है.

2. हिंदुस्तान जिंक शेयर

हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है. स्टॉक 646 रुपये तक पहुंचकर अपना नया 52-वीक हाई बनाने में सफल रहा. बीते एक महीने में इसमें लगभग 35 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है.

3. द फीनिक्स मिल्स शेयर

द फीनिक्स मिल्स के शेयरों ने भी मजबूती दिखाई है. यह स्टॉक 1,870.8 रुपये तक चढ़कर अपने नए 52-वीक हाई पर पहुंचा. बीते एक महीने में इसमें लगभग 6 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.

4. टाइटन कंपनी शेयर

टाइटन कंपनी के शेयरों में भी मजबूती देखने को मिली है. स्टॉक 4,008 रुपये तक पहुंचकर अपने नए 52-वीक हाई पर पहुंचा. बीते एक महीने में शेयर में लगभग 2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है.

5. एनएमडीसी शेयर

एनएमडीसी के शेयरों ने भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. स्टॉक 83.25 रुपये तक जाकर अपने 52-वीक के नए हाई पर पहुंचा. पिछले एक महीने में इस शेयर में करीब 11 फीसदी की तेजी देखने को मिली है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

