हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoनिवेशकों के लिए मौका! इस हफ्ते इन कंपनियों के IPO खुलेंगे, जानिए पूरी डिटेल...

निवेशकों के लिए मौका! इस हफ्ते इन कंपनियों के IPO खुलेंगे, जानिए पूरी डिटेल...

शेयर बाजार में इस सप्ताह निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलने वाला है. आने वाले दिनों में कुल 4 कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में.....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Upcoming IPO in Next Week: शेयर बाजार में इस सप्ताह निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलने वाला है. आने वाले दिनों में कुल 4 कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही हैं.

इनमें से तीन कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट से जुड़ी हैं, जबकि एक कंपनी एसएमई सेगमेंट की है. ऐसे में निवेशकों की नजर इन सभी इश्यू पर हो सकती है. आइए इन कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं....

1. Innovision IPO 

निवेशकों को आने वाले सप्ताह में Innovision इश्यू में पैसे लगाने का मौका मिलने वाला है. कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 521 रुपये से 548 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. इस इश्यू में एक लॉट 27 शेयरों का रखा गया है. यानी निवेशकों को कम से कम 14,796 रुपये का निवेश करना होगा.

कंपनी आईपीओ के जरिए 322.84 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करने वाली है. इसके तहत कंपनी 47 लाख नए शेयर जारी करेगी, जबकि 12 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए जारी किए जाएंगे. आईपीओ निवेशकों के लिए 10 मार्च से 12 मार्च तक खुला रहेगा.

2. Rajputana Stainless IPO

Rajputana Stainless अपने इश्यू के जरिए 254.98 करोड़ रुपये मार्केट से जुटाने की कोशिश करेगी. निवेशकों के लिए आईपीओ 9 मार्च से खुल रहा है. निवेशक 11 मार्च तक इश्यू पर अपना दांव लगा सकते है. प्राइस बैंड की बात करें तो, 116 रुपये से 122 रुपये के बीच तय किया गया है. 

कंपनी 1.47 करोड़ फ्रेश शेयर और 63 लाख शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करने वाली है. एक लॉट साइज 110 शेयरों का बनाया गया है. रिटेल निवेशकों को मिनिमम 13420 रुपये खर्च करने होंगे.

3. Apsis Aerocom IPO

Apsis Aerocom कंपनी के आईपीओ का साइज 35.77 करोड़ रुपये का है. निवेशक 11 मार्च से 13 मार्च तक आईपीओ पर अपना दांव लगा सकते हैं. कंपनी अपने इश्यू के जरिए 33 लाख फ्रेश शेयर जारी करने वाली है. कंपनी ने प्राइस बैंड 104 रुपये से 110 रुपये के बीच तय किया है.  

4. Raajmarg Infra Investment Trust IPO

कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 6000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. यह इश्यू पूरी तरह फ्रेश शेयरों पर आधारित होगा और निवेशकों के लिए 11 मार्च से 13 मार्च तक खुला रहेगा. कंपनी ने इसके लिए 99 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.

आईपीओ में क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा. जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में मारा-मारी, सरकार ने कर दिया पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने का ऐलान; फ्यूल डलवाने भागे लोग

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Upcoming IPO In Next Week New IPO Launch Dates March
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

IPO
निवेशकों के लिए मौका! इस हफ्ते इन कंपनियों के IPO खुलेंगे, जानिए पूरी डिटेल...
निवेशकों के लिए मौका! इस हफ्ते इन कंपनियों के IPO खुलेंगे, जानिए पूरी डिटेल...
IPO
3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट
3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट
IPO
हो जाएं तैयार! आ रहा है 13000 करोड़ रुपये का IPO, 12 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर कंपनी की नजर
हो जाएं तैयार! आ रहा है 13000 करोड़ रुपये का IPO, 12 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर कंपनी की नजर
IPO
पैसों का कर लें बंदोबस्त, मार्केट में धाकड़ IPO की होगी एंट्री; कंपनी ने सेबी के पास जमा कराया DRHP
पैसों का कर लें बंदोबस्त, मार्केट में धाकड़ IPO की होगी एंट्री; कंपनी ने सेबी के पास जमा कराया DRHP
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
गर्मी में भारी क्यों लगती है हाई-प्रोटीन डाइट? जानिए हल्के और बेस्ट प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन
गर्मी में भारी क्यों लगती है हाई-प्रोटीन डाइट? जानिए हल्के और बेस्ट प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन
ट्रेंडिंग
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget