Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें 8 मार्च को इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने के लिए कितना खर्च करना होगा
पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोना-चांदी का ताजा भाव क्या है...
Gold Silver Price Today: पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोना 1,61,675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. जबकि चांदी 2,68,579 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर क्लोज हुई.
वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव 5,181.30 डॉलर प्रति औंस और सिल्वर 84.695 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोना-चांदी का ताजा भाव क्या है...
चांदी की कीमत
दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,850 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,950 रुपये चल रही है.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,800 रुपए
22 कैरेट - 1,50,150 रुपए
18 कैरेट - 1,22,880 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,640 रुपए
22 कैरेट - 1,50,000 रुपए
18 कैरेट - 1,22,730 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,64,180 रुपए
22 कैरेट - 1,50,500 रुपए
18 कैरेट - 1,30,700 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,640 रुपए
22 कैरेट - 1,50,000 रुपए
18 कैरेट - 1,22,730 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,700 रुपए
22 कैरेट - 1,50,050 रुपए
18 कैरेट - 1,22,780 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,800 रुपए
22 कैरेट - 1,50,150 रुपए
18 कैरेट - 1,22,880 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,700 रुपए
22 कैरेट - 1,50,050 रुपए
18 कैरेट - 1,22,780 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,63,640 रुपए
22 कैरेट - 1,50,000 रुपए
18 कैरेट - 1,23,730 रुपए
भारत में सोने का भावनात्मक महत्व
भारत में सोना केवल निवेश का साधन नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. शादी-विवाह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. यही वजह है कि आर्थिक निवेश के साथ-साथ सोने का सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व भी काफी ज्यादा है.
यह भी पढ़ें: निवेशकों के लिए मौका! इस हफ्ते इन कंपनियों के IPO खुलेंगे, जानिए पूरी डिटेल...
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL