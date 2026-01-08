शेयर बाजार में करीब 7% फिसला इस कंपनी का स्टॉक; चांदी की कमजोरी बनी बड़ी वजह, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Hindustan Zinc share price: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबारी दिन हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है. कारोबारी दिन की समाप्ति पर शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए हैं. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी शेयरों का हाल....

हिंदुस्तान जिंक के शेयरों की बिगड़ी चाल

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबारी दिन हिंदुस्तान जिंक कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला. बीएसई पर कंपनी शेयरों ने 6.23 प्रतिशत या 39.20 रुपये की गिरावट के साथ 590.45 रुपये पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की. कारोबारी दिन की शुरुआत शेयरों ने 623 रुपये पर की थी. पिछले 2 दिनों की बात करें तो, इस दौरान शेयर लगभग 7 प्रतिशत फिसल गए है.

हालांकि, एक महीने के आंकड़ों की बात करें तो, कंपनी शेयरों ने निवेशकों को करीब 20.91 फीसदी की तेजी दर्ज करने का मौका दिया है. कंपनी के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो इस दौरान शेयरों ने 656.25 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 378.65 रुपये था.

हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में गिरावट की वजह

तीसरी तिमाही में सिल्वर का उत्पादन सालाना आधार पर करीब 1 फीसदी घटा है. इससे पहले दूसरी तिमाही में कंपनी ने अपना प्रोडक्शन गाइडेंस घटाकर 680 टन कर दिया था. जो पहले 700–710 टन के दायरे में रखा गया था.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का हाल

चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 7 जनवरी को चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी. वहीं, आज यानी 8 जनवरी को भी चांदी फिसल गई है.

खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाले सिल्वर में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही थी. एमसीएक्स पर चांदी वायदा 2,41,741 (प्रति किलो) रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 9000 रुपये की गिरावट दिखाता है.

