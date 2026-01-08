Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में आम जनता से लेकर कारोबारी जगत तक हर किसी को बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं. हर साल बजट के जरिए सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है. देश की जरूरतों के अनुसार प्रत्येक साल इसमें बदलाव किया जाता है.

अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं. जो 1 फरवरी को अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. आइए जानते हैं, अब तक देश के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है और वह भाषण कितनी देर और कितने शब्दों का था.....

अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण?

देश के बजट इतिहास में सबसे लंबा भाषण मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है. उन्होंने साल 2020 में संसद में करीब 2 घंटे 42 मिनट तक बजट भाषण दिया था. जो अब तक का सबसे लंबा भाषण माना जाता है. इस रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने खुद अपने 2019 के बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का बजट भाषण दिया था.

दोनों साल की तुलना करें तो, हाल के वर्षों में उनके भाषण काफी छोटे रहे हैं. साल 2024 के अंतरिम बजट को उन्होंने महज 56 मिनट में पूरा कर दिया था. जो उनके कार्यकाल का सबसे छोटा भाषण रहा था. वहीं 2025 के बजट में उनका भाषण करीब 1 घंटे 17 मिनट का था.

शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण

अगर बजट भाषण को शब्दों की संख्या के आधार पर देखा जाए, तो यह रिकॉर्ड साल 1991 के नाम दर्ज है. उस समय वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने संसद में करीब 18,650 शब्दों का बजट भाषण दिया था.

जो अब तक सबसे लंबा भाषण माना जाता है. इसके बाद दूसरा स्थान साल 2018 के बजट का रहा है, जब अरुण जेटली ने करीब 18,604 शब्दों की स्पीच के साथ बजट पेश किया था.

यह भी पढ़ें: एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ नया ड्रीमलाइनर; 8 साल बाद मिला लाइन फिट विमान, जानें डिटेल