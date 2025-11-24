हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुबई एयर शो तेजस जेट दुर्घटना ने उड़ाए निवेशकों के होश, HAL के शेयर 8 फीसदी तक फिसले

दुबई एयर शो तेजस जेट दुर्घटना ने उड़ाए निवेशकों के होश, HAL के शेयर 8 फीसदी तक फिसले

शेयर बाजार में सोमवार, 24 नवंबर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबारी दिन की शुरुआत में ही कंपनी के शेयर 8 प्रतिशत तक टूट गए थे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 24 Nov 2025 11:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Defence Stock News: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 24 नवंबर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. सुबह की शुरुआत में कंपनी के शेयर 8 प्रतिशत तक टूट गए थे. शेयरों में आई इस गिरावट के पीछे तेजस फाइटर जेट का क्रैश होना हो सकता है.

पिछले दिनों दुबई में आयोजित एयरशो के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था. जिसमें पायलट की मृत्यु हो गई थी. इस घटना का असर सोमवार के कारोबारी दिन देखने को मिल रहा है.

शेयर बाजार में कंपनी हुई लाल

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार की सुबह करीब 11:25 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 3.44 प्रतिशत या 158.20 रुपए की गिरावट के साथ 4436.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. दिन की शुरुआत शेयरों ने 4205.25 रुपए पर की थी. खबर लिखे जाने तक, 4482.00 हाई लेवल था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, यह 5,166 रुपए के आंकड़े तक पहुंचा था. वहीं एनएसई पर भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे. शेयरों में 160 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही थी. कंपनी शेयर 4,436 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. 

डिफेंस सेक्टर के लिए झटका

तेजस फाइटर विमान अपनी किफायती कीमतों के लिए काफी प्रसिद्ध है. यही कारण है कि, बहुत से छोटे देश इस जेट को खरीदने के इच्छुक है. हालांकि, दुबई में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण भारतीय उम्मीदों को झटका लग सकता है. एयरशो के दौरान कई खरीदार देश भी मौजूद थे. उम्मीद है कि, भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, खरीदारी करने का मौका? जानें आज के ताजा रेट

Published at : 24 Nov 2025 11:51 AM (IST)
Defence Stock News HAL Share Price Fall
