दुबई एयर शो तेजस जेट दुर्घटना ने उड़ाए निवेशकों के होश, HAL के शेयर 8 फीसदी तक फिसले
शेयर बाजार में सोमवार, 24 नवंबर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबारी दिन की शुरुआत में ही कंपनी के शेयर 8 प्रतिशत तक टूट गए थे.
Defence Stock News: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 24 नवंबर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. सुबह की शुरुआत में कंपनी के शेयर 8 प्रतिशत तक टूट गए थे. शेयरों में आई इस गिरावट के पीछे तेजस फाइटर जेट का क्रैश होना हो सकता है.
पिछले दिनों दुबई में आयोजित एयरशो के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था. जिसमें पायलट की मृत्यु हो गई थी. इस घटना का असर सोमवार के कारोबारी दिन देखने को मिल रहा है.
शेयर बाजार में कंपनी हुई लाल
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार की सुबह करीब 11:25 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 3.44 प्रतिशत या 158.20 रुपए की गिरावट के साथ 4436.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. दिन की शुरुआत शेयरों ने 4205.25 रुपए पर की थी. खबर लिखे जाने तक, 4482.00 हाई लेवल था.
कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, यह 5,166 रुपए के आंकड़े तक पहुंचा था. वहीं एनएसई पर भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे. शेयरों में 160 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही थी. कंपनी शेयर 4,436 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे.
डिफेंस सेक्टर के लिए झटका
तेजस फाइटर विमान अपनी किफायती कीमतों के लिए काफी प्रसिद्ध है. यही कारण है कि, बहुत से छोटे देश इस जेट को खरीदने के इच्छुक है. हालांकि, दुबई में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण भारतीय उम्मीदों को झटका लग सकता है. एयरशो के दौरान कई खरीदार देश भी मौजूद थे. उम्मीद है कि, भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता हैं.
