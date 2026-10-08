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हिंदी न्यूज़बिजनेसGST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म, 10000 तक के नोटिस पर लगी रोक

GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म, 10000 तक के नोटिस पर लगी रोक

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को GST काउंसिल की अहम बैठक हुई. इस बैठक में काउंसिल ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिसके बाद अब GST के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी. काउंसिल ने बैठक में GST के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति को पूरी तरह से हटा दिया है. साथ ही, उसने मुकदमा चलाने के लिए सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है.

 

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(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 08 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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