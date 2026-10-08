GST Council: व्यापारियों के लिए ITC पर बड़ी खबर, फेक बिलिंग पर नकेल

गुरुवार सुबह से शुरू हुई GST काउंसिल की 57वीं बैठक सम्पन्न हो गई है. बैठक में कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है. बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस ब्रीफिंग की है. जिसमें वो इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दे रही है. इसी दौरान उन्होंने बताया है कि बैठक में फेक बिलिंग पर नकेल कसने को लेकर बड़ा फैसला किया है.

वित्त मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि, 'CGST Act की धारा 162C में बदलाव का प्रस्ताव था. अभी अगर सप्लाई की पूरी श्रृंखला में किसी एक सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया या फर्जी ITC लिया, तो आखिरी ईमानदार कारोबारी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) भी रोक दिया जाता या वापस ले लिया जाता है. प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य ऐसे ईमानदार करदाताओं को नुकसान से बचाना है.'

ये फैसला असली टैक्स पेयर्स की पेरशानियों को देखते हुए किया गया है. क्योंकि वैल्यू चेन में उनसे ऊपर के सप्लायर्स की गलतियों की वजह से उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो सकता है.

छोटे टैक्सपेयर्स को राहत

इसके अलावा इस बैठक में सरकार ने छोटे टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत दी है. GST काउंसिल की इस बैठक में ऐसे छोटे व्यापारी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सप्लाई करते हैं, उनकी कार्यशैली को भी आसान बनाने के लिए इस बैठक में उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान करने की बात कही है. जिसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इन्हें थोड़ी राहत मिलेगी.

CGST में फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन

इस बैठक में एक और अहम फैसला किया गया है, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (CGST) में फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने की तैयारी कर रही है. जिससे कि CGST की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो सके.

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