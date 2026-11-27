अगर आप हर महीने ATM से पैसे निकालते हैं तो RBI का नया नियम आपको पता होना चाहिए. अब आज से बैंक आपको खुद बताएंगे कि महीने में आपके कितने फ्री ATM ट्रांजैक्शन इस्तेमाल हो चुके हैं और अगली बार पैसे निकालने पर कितना चार्ज लग सकता है. यानी ATM से पैसे निकालने के बाद अचानक लगने वाले चार्ज को लेकर ग्राहकों को पहले ही जानकारी मिल जाएगी.

RBI ने ATM और PoS मशीनों के जरिए कैश निकालने से जुड़े पुराने नियमों को एक जगह इकट्ठा करके नया मास्टर डायरेक्शन जारी किया है. इसके लिए केंद्रीय बैंक ने साल 2008 से 2022 के बीच जारी किए गए 17 पुराने सर्कुलर वापस ले लिए हैं. नए निर्देश आज यानी 27 नवंबर 2026 से ही लागू हो गए हैं.

क्या हैं नए नियम?

RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, बैंकों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसके तहत ग्राहकों को हर महीने इस्तेमाल किए गए फ्री ATM ट्रांजैक्शन की जानकारी दी जा सके. साथ ही यह भी बताना होगा कि फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अगला ट्रांजैक्शन करने पर कितना चार्ज देना पड़ सकता है.

इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक अपने ATM इस्तेमाल पर नजर रख सकेंगे. अगर उनके फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हो गए हैं, तो वे जरूरत के हिसाब से पैसे निकालने का फैसला कर सकते हैं.

कितनी बार निकाल सकते हैं फ्री पैसे?

ATM की जगह फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट अपने बैंक का ATM से 5 दूसरे बैंक का ATM (मेट्रो शहर) 3 दूसरे बैंक का ATM (नॉन-मेट्रो शहर) 5

कितना लगेगा चार्ज?

अगर आपने महीने के सभी फ्री ATM ट्रांजैक्शन इस्तेमाल कर लिए हैं, तो बैंक आपसे अगली निकासी पर चार्ज ले सकते हैं. RBI के मुताबिक, ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 23 रुपए हो सकता है. इसके ऊपर लागू टैक्स भी देना पड़ सकता है.

हालांकि, बैंक अपनी बोर्ड से मंजूर पॉलिसी के तहत चार्ज तय करेंगे. यानी हर बैंक में लगने वाला वास्तविक चार्ज अलग हो सकता है, लेकिन RBI की तय अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

पैसे नहीं निकले तो नहीं लगेगा चार्ज?

कई बार ATM में कार्ड डालने और पिन दर्ज करने के बाद भी पैसे नहीं निकलते हैं. कभी मशीन में कैश नहीं होता तो कभी तकनीकी खराबी के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. ऐसे मामलों में चार्ज नहीं लगेगा.

RBI के निर्देशों के मुताबिक, तकनीकी खराबी, नेटवर्क की परेशानी और ATM में कैश नहीं होने की वजह से फेल हुए ट्रांजैक्शन को फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में नहीं गिना जाएगा.

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