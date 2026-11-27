अडानी ग्रुप अब एयरपोर्ट के बाद एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है. देश के कई बड़े एयरपोर्ट चलाने वाला ये ग्रुप अब एयरलाइन कारोबार में भी निवेश करने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी ने सरकार से अनुमति मांगी है. अगर सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो अडानी ग्रुप किसी भी एयरलाइन, निवेश फंड के जरिए निवेश कर सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रुप के चीफ CFO जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि भारत में हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में देश को कहीं ज्यादा फ्लाइट्स की जरूरत होगी. इसी वजह से ग्रुप ने सरकार से एयरलाइन सेक्टर में निवेश की अनुमति देने की मांग की है.

रोज कितने फ्लाइट्स की है जरूरत?

अडानी ग्रुप के CFO का कहना है कि भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के हवाई यात्रा करने की क्षमता है. ऐसे में देश को अपनी मौजूदा फ्लाइट क्षमता करीब 10 गुना बढ़ानी होगी. उनके मुताबिक, भविष्य में भारत में रोजाना करीब 30,000 फ्लाइट्स की जरूरत हो सकती है.

उनका मानना है कि इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा एयरलाइंस और निवेश की जरूरत होगी. इसी वजह से अडानी ग्रुप एयरलाइन सेक्टर के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहता है.

एविएशन सेक्टर में मजबूत हैं अडानी?

अडानी ग्रुप पहले से ही देश के एविएशन सेक्टर में बड़ा खिलाड़ी है. ग्रुप भारत में आठ एयरपोर्ट का संचालन करता है. इनमें मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी के एयरपोर्ट नेटवर्क से देश के टोटल हवाई यात्रियों के एक चौथाई से ज्यादा यात्री सफर करते हैं. यानी एयरपोर्ट के कारोबार में ग्रुप की पहले से अच्छी पकड़ है. अब एयरलाइन सेक्टर में निवेश की अनुमति मिलने पर उसकी मौजूदगी एविएशन के दूसरे हिस्से में भी बढ़ सकती है.

किसका है बाजार में दबदबा?

भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में फिलहाल दो बड़ी कंपनियों का दबदबा है. इनमें टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और राहुल भाटिया की IndiGo शामिल हैं. दोनों कंपनियों की मिलाकर घरेलू बाजार में करीब 90 फीसदी हिस्सेदारी है. ऐसे में बाजार में ज्यादा एयरलाइंस आने से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा.

पहले किया था इनकार

मजे की बात ये है कि अडानी ग्रुप पहले एयरलाइन बिजनेस में उतरने की बात से इनकार कर चुका है. जुलाई 2026 में ग्रुप ने कहा था कि वो एयरलाइन बिजनेस में आने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है. लेकिन अब CFO के बयान से साफ है कि ग्रुप एयरलाइन सेक्टर में निवेश का रास्ता तलाश रहा है. वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी ग्रुप अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने जा रहा है.

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