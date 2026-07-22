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हिंदी न्यूज़बिजनेसUnclaimed Money: LIC और EPFO में पड़े लावारिस पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल करेगी सरकार? संसद में दिया बयान

Unclaimed Money: LIC और EPFO में पड़े लावारिस पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल करेगी सरकार? संसद में दिया बयान

Unclaimed Money: पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें थीं कि LIC और EPFO में पड़ा लावारिस पैसा सरकार कई योजनाओं में इस्तेमाल कर सकती है. अब सरकार ने खुद इस बारे में बात कर साफ कर दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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Unclaimed Money: पिछले काफी समय से LIC और EPFO में लावारिस पड़ी रकम को लेकर काफी चर्चा चल रही थी. कहा जा रहा था कि इस रकम को सरकारी कई अन्य सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल कर सकती है, यदि इन्हें कोई क्लेम नहीं करता है तो. हालांकि अब सरकार की तरफ से खुद इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है. जिसमें बताया गया है कि ऐसी किसी भी बात पर सरकार विचार नहीं कर रही है.

क्या बोली सरकार?
लोकसभी के मानसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से इस बार को साफ कर दिया गया है कि इस लावारिस रकम को इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि IRDAI के नियमों के अनुसार, बीमा की वो राशि जिस पर 10 साल तक कोई दावा नहीं किया जाता, उसे सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड में भेज दिया जाता है. इसके अलावा इन पैसों का किसी और योजना में इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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EPFO पर सरकार
इसके अलावा सरकारी की तरफ से EPFO की राशि पर भी जानकारी दी गई. मंत्री ने बताया कि, EPFO में कोई अनक्लेम्ड खाता नहीं है, लेकिन इनऑपरेटिव EPF खातों में 9,330.56 करोड़ रुपये जमा हैं. सरकार के अनुसार, LIC और EPFO दोनों ही लोगों और उनके नॉमिनीज तक पहुंचकर लंबित दावों का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि 31 मार्च 2026 तक LIC में 7,318.50 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि थी. इसमें 5,564.55 करोड़ रुपये पॉलिसीधारकों के हैं, जबकि 1,753.95 करोड़ रुपये उस रकम पर मिला ब्याज है. LIC अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम्ड राशि खोजने की सुविधा देती है. तो वहीं EPFO आधार से जुड़े निष्क्रिय खातों में 1,000 रुपये या उससे कम की राशि अपने आप बैंक खाते में भेजने की पायलट योजना चला रहा है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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