अगले एक साल में सोने का चढ़ेगा भाव या गिरेगी कीमत? गोल्डमेन सैक्स की बड़ी भविष्यवाणी

Gold Price Forecast: सोने की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. आलम यह है कि दिवाली से पहले ही सोना सवा लाख के पार जा चुका है. महज तीन दिन में सोने की कीमत में 6000 रुपये का इजाफा हुआ है. इधर, लोग सोने का दाम घटने के इंतजार में बैठे हुए हैं. सोना सस्ता होने की ग्राहकों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर जाएगा जब उन्हें एक रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा.

गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

सोमवार को प्रकाशित एक रिसर्च नोट के मुताबिक, ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 सोने की कीमत और बढ़ने का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले समय में सोना 4,300 डॉलर से बढ़ाकर 4,900 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा. सोने की कीमत में इस तेजी की वजह पश्चिमी देशों में गोल्ड-बैक्ड ETFs में निवेश में तेजी और केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद को बताया जा रहा है.

क्याें बढ़ सकती हैं सोने की कीमतें?

गोल्डमैन का कहना है, सोने की कीमत को लेकर किया गया हमारा यह अपग्रेडेड फोरकास्ट को लेकर जोखिम अब भी ऊपर की ओर अधिक है. यानी कि ब्रोकरेज का कहना है कि चूंकि सोने का मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए सोने की ट्रेडिंग और निवेश की मात्रा सीमित है. इसमें ज्यादातर बड़े निवेशक या सरकारें ही पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर इनके सबके बीच अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, फंड्स, और इंडिविजुअल इनवेस्टर्स भी सोने में निवेश करना शुरू कर दें, तो सोने की मांग में तेज उछाल आएगा. गोल्डमैन सैक्स ने 2026 की दूसरी तिमाही तक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की भी उम्मीद जताई है, जिससे पश्चिमी देशों में ETF होल्डिंग्स की मांग और बढ़ेगी.

कीमत में तेजी की ये भी हैं वजहें

गोल्डमैन का अनुमान है कि इस दौरान केंद्रीय बैंक अपने विदेशी रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाते रहेंगे. इसके चलते केंद्रीय बैंक साल 2025 में करीब 80 मीट्रिक टन और 2026 में लगभग 70 मीट्रिक टन सोने की खरीदारी कर सकते हैं. केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीद, गोल्ड बेस्ड ईटीएफ की बढ़ती मांग, कमजोर डॉलर और व्यापार व भू-राजनीतिक तनावों से बचाव के लिए खुदरा निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के बीच हाजिर सोने में इस साल अब तक 52 परसेंट का उछाल आया है.

ये भी पढ़ें:

दिवाली से पहले ही सवा लाख के पार पहुंचा सोना, तीन दिन में 6000 रुपये चढ़ी कीमत; अब आगे क्या?