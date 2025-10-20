अगले साल 1.60 लाख के लेवल पर पहुंच जाएगा सोना, 2.24 तक पहुंच सकती है चांदी

Gold and Silver Price Prediction: सोने की कीमतें लगातार नई ऊचांइयों को छू रही हैं. मौजूदा समय में सोना 1,30,000 रुपये के लेवल पर कारोबार रहा है. हालांकि, बावजूद इसके सोने-चांदी पर निवेश में कोई कमी नहीं है. धनतेरस पर हुई सोने-चांदी की 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री इस बात का सबूत है. सोने पर निवेश से लगातार मुनाफा भी मिल रहा है.

5 साल में 200 परसेंट रिटर्न

अक्टूबर 2020 में इसकी कीमत 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 1.30 लाख तक पहुंच गई है. यानी कि 5 साल में इसने लगभग 200 परसेंट तक रिटर्न दिया है. पिछली दिवाली से लेकर अब तक सोने ने 60 परसेंट तक का रिटर्न दिया. बहरहाल, इस साल अब तक सोने की कीमत में 54,700 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई है. 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 थी, जो अब 1,30,840 हो गई है. यानी इसने लगभग 70 परसेंट रिटर्न दिया है.

बढ़ जाएगी सोने-चांदी की कीमत

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगले धनतेरस तक सोने की कीमत 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है. इस साल अब तक सोने ने 70 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. ब्रिटेन के बैंक SSBC ने भी अनुमान लगाया है कि साल 2026 तक सोने की कीमत 5000 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इस लिहाज से देखे तो भारत में इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1.50 लाख हो जाएगी. 5000 डॉलर के पार जाने पर कीमत 1.60 लाख तक पहुंच सकती है. अभी यह 4500 प्रति औंस के करीब पहुंच चुकी है. अकेले SSBC ने ही नहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने भी सोने के लिए टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 5000 डॉलर कर दिया है.

ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने अनुमान लगाया है कि 2026 तक देश में चांदी की कीमत 2.4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं, जो मौजूदा स्तर से लगभग 46 परसेंट ज्यादा है. इसी के साथ वैश्विक स्तर पर कीमतें 2027 तक 70 डॉलर प्रति औंस तक मजबूत हो जाएंगी. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2026 में चांदी वैश्विक स्तर पर 75 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार करेगी और 2027 तक लगभग 77 डॉलर प्रति औंस तक मजबूत हो जाएगी. ग्लोबल सप्लाई में कमी और मजबूत औद्योगिक मांग के चलते चांदी की कीमतें बढ़ेंगी.

