हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअगले साल 1.60 लाख के लेवल पर पहुंच जाएगा सोना, 2.24 तक पहुंच सकती है चांदी

अगले साल 1.60 लाख के लेवल पर पहुंच जाएगा सोना, 2.24 तक पहुंच सकती है चांदी

Gold and Silver Price Prediction: सोने की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बावजूद धनतेरस पर हुई सोने-चांदी की 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री इस बात का सबूत है कि इसकी खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 20 Oct 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

Gold and Silver Price Prediction: सोने की कीमतें लगातार नई ऊचांइयों को छू रही हैं. मौजूदा समय में सोना 1,30,000 रुपये के लेवल पर कारोबार रहा है. हालांकि, बावजूद इसके सोने-चांदी पर निवेश में कोई कमी नहीं है. धनतेरस पर हुई सोने-चांदी की 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री इस बात का सबूत है. सोने पर निवेश से लगातार मुनाफा भी मिल रहा है.

5 साल में 200 परसेंट रिटर्न 

अक्टूबर 2020 में इसकी कीमत 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 1.30 लाख तक पहुंच गई है. यानी कि 5 साल में इसने लगभग 200 परसेंट तक रिटर्न दिया है. पिछली दिवाली से लेकर अब तक सोने ने 60 परसेंट तक का रिटर्न दिया. बहरहाल, इस साल अब तक सोने की कीमत में 54,700 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई है. 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 थी, जो अब 1,30,840 हो गई है. यानी इसने लगभग 70 परसेंट रिटर्न दिया है.

बढ़ जाएगी सोने-चांदी की कीमत 

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगले धनतेरस तक सोने की कीमत 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है. इस साल अब तक सोने ने 70 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. ब्रिटेन के बैंक SSBC ने भी अनुमान लगाया है कि साल 2026 तक सोने की कीमत 5000 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इस लिहाज से देखे तो भारत में इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1.50 लाख हो जाएगी. 5000 डॉलर के पार जाने पर कीमत 1.60 लाख तक पहुंच सकती है. अभी यह 4500 प्रति औंस के करीब पहुंच चुकी है. अकेले SSBC ने ही नहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने भी सोने के लिए टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 5000 डॉलर कर दिया है. 

ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने अनुमान लगाया है कि 2026 तक देश में चांदी की कीमत 2.4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं, जो मौजूदा स्तर से लगभग 46 परसेंट ज्यादा है. इसी के साथ वैश्विक स्तर पर कीमतें 2027 तक 70 डॉलर प्रति औंस तक मजबूत हो जाएंगी. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2026 में चांदी वैश्विक स्तर पर 75 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार करेगी और 2027 तक लगभग 77 डॉलर प्रति औंस तक मजबूत हो जाएगी. ग्लोबल सप्लाई में कमी और मजबूत औद्योगिक मांग के चलते चांदी की कीमतें बढ़ेंगी.

 

 

ये भी पढ़ें:

रुपये ने फिर लगाई दहाड़! डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ भारतीय करेंसी; 87.94 पर खुला

Published at : 20 Oct 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Gold Silver Gold Price Prediction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
ब्यूटी
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
रिलेशनशिप
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget