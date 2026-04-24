सोना ₹1200 हुआ सस्ता, चांदी की कीमत भी हुई कम; चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-silver Price Today on April 24: आज देश में सोने-चांदी की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है. एक तरफ जहां सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1200 रुपये की भारी गिरावट देखी जा रही है. वहीं, चांदी का भी भाव कुछ कम हुआ है.

भारत में सोना पहली पसंद

भारत में गहनों के मामले में सोना लोगों की पहली पसंद है. वहीं, कुछ निवेशक सोने के सिक्के, बार, गोल्ड ETF में निवेश भी फायदेमंद मानते हैं. धनतेरस, अक्षय तृतीया और दिवाली जैसे कुछ भारतीय त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है. इसके अलावा, जब भारत में शादियों की खरीदारी की बात आती है, तो सोना सबसे ऊपर होता है. सोने के बिना भारत में शादियां अधूरी मानी जाती हैं.

सोना खरीदने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, तो यह महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच (hedge) का काम करता है. जब ब्याज दरों में गिरावट आती है, तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं - जो सीधे तौर पर आर्थिक मजबूती के अनुपात में होती है. कम समय के लिए, सोने की कीमतें कभी-कभी अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में इसकी वैल्यू हमेशा से मजबूत रही है.

आज सोने की कीमत

चांदी की कीमत

देश में आज चांदी की कीमत में प्रति किलो 100 रुपये की गिरावट आई है. आज भारत में एक किलो चांदी की कीमत 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, प्रति ग्राम इसकी कीमत आज 259.90 रुपये है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में आज चांदी की औसत कीमत 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है. वहीं, चेन्नई में इसकी कीमत आज 2,69,900 रुपये प्रति किलोग्राम है.

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