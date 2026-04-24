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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: 25-28 रुपये तक बढ़ने वाली हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानें आज कितना है आपके शहर में ताजा भाव

Petrol-Diesel Price: 25-28 रुपये तक बढ़ने वाली हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानें आज कितना है आपके शहर में ताजा भाव

Petrol-Diesel Price Today: कम मात्रा में आयात के बावजूद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रिफाइनरियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ रहा है. अब कीमतों में बढ़ोतरी के आसार हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 24 Apr 2026 08:01 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price on April 24: आज 24 अप्रैल को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, 29 अप्रैल तक राज्यों में जारी चुनावों के खत्म होने के बाद घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25–28 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कंपनी ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण रिफाइनरों पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है.

रिफाइनरों पर बढ़ता बोझ

हाल ही में जारी एक सेक्टर नोट में ब्रोकरेज ने कहा कि रिटेल ईंधन की कीमतों पर मौजूदा रोक अब और ज्यादा समय तक बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और भारतीय रिफाइनरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ने के कारण रिफाइनरों पर इस समय हर महीने लगभग 270 अरब का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, भले ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती और दूसरे ईंधनों की कीमतों में सीमित बदलावों को भी ध्यान में रखा जाए.

तेजी से बढ़ रहा आयात बिल

रिपोर्ट में बताया गया है कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल, खासकर पश्चिम एशिया में, के चलते वैश्विक तेल बाजार में हालात गड़बड़ा गए है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. हाल के हफ्तों में भारत की कच्चे तेल की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कम मात्रा में आयात के बावजूद देश का आयात बिल तेजी से बढ़ा है. जहां कई देशों ने बढ़ी हुई लागत का बोझ पहले ही उपभोक्ताओं पर डाल दिया है. वहीं, भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें जस की तस बनी हुई हैं.

आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 94.77 रुपये 87.67 रुपये
मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये
बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये
रायपुर  99.44 रुपये 93.39 रुपये
पटना 105.18 रुपये 92.04 रुपये
रांची 97.86 रुपये 92.62 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 82.46 रुपये 78.05 रुपये

 


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Published at : 24 Apr 2026 07:55 AM (IST)
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