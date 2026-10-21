सुबह- सुबह सोना- चांदी ने दी खुशखबरी, दाम हुए धड़ाम, जानें 21 अक्टूबर का ताजा रेट

त्योहार की शुरुआत हो गई है. दशहरा के बाद अब दिवाली की बारी है और इसी के साथ खरीदारी की शुरुआत भी हो गई है. धनतेरस में सोना और चांदी खरीदने को लोग तैयार हैं. लेकिन इन दोनों के रेट में कितना उतार- चढ़ाव हो रहा है, इसके बारे में रोज सर्च कर रहे हैं.

अगर आप भी सोने और चांदी के ताजे भाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से आप शहर अनुसार, सोने और चांदी के दाम चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आज स्थिति कैसी है.

कितना सस्ता हुआ सोना?

सोने को लेकर तो आज अच्छी खबर आ रही है. MCX पर सोना कल तक 1,46,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था जिसमें आज 0.31% की गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद 21 अक्टूबर को सोना 451 रुपए कम होकर 1,46,179 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

शहर अनुसार, सोने का भाव-

शहर का नाम 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 1,46,179 रुपए मुंबई 1,46,179 रुपए कोलकाता 1,46,179 रुपए चेन्नई 1,46,179 रुपए पटना 1,46,179 रुपए लखनऊ 1,46,179 रुपए

आज क्या हैं चांदी के भाव?

बात करें चांदी की तो जो चांदी कल तक MCX पर 2,10,480.00 रुपए प्रति किलोग्राम पर नजर आ रहा था उसमें भी आज गिरावट दर्ज की गई. चांदी में 21 अक्टूबर को 0.26% की गिरावट आई है. इसी के साथ चांदी भी 545 रुपए लुढ़क गया और 2,09,935 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता नजर आ रहा है.

शहर अनुसार, चांदी के भाव-

शहर का नाम 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,09,935 रुपए मुंबई 2,09,935 रुपए कोलकाता 2,09,935 रुपए चेन्नई 2,09,935 रुपए पटना 2,09,935 रुपए लखनऊ 2,09,935 रुपए

सोना और चांदी खरीदते समय क्या देखना चाहिए?

सोना और चांदी खरीदते समय क्या देखना चाहिए? सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क और 6 अंकों वाला HUID कोड जरूर देखना चाहिए. इसके अलावा सोने की शुद्धता भी जांच भी जरूरी है. अगर आप सोना या चांदी के गहने खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्जेज के बारे में पता कर लें.

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