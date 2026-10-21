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हिंदी न्यूज़बिजनेससुबह- सुबह सोना- चांदी ने दी खुशखबरी, दाम हुए धड़ाम, जानें 21 अक्टूबर का ताजा रेट

सुबह- सुबह सोना- चांदी ने दी खुशखबरी, दाम हुए धड़ाम, जानें 21 अक्टूबर का ताजा रेट

आज सोना- चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है. 21 अक्टूबर को सोना और चांदी, दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है. सोना 0.31% तो चांदी 0.26% नीचे आ गई. यहां से आप इसके ताजा रेट देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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त्योहार की शुरुआत हो गई है. दशहरा के बाद अब दिवाली की बारी है और इसी के साथ खरीदारी की शुरुआत भी हो गई है. धनतेरस में सोना और चांदी खरीदने को लोग तैयार हैं. लेकिन इन दोनों के रेट में कितना उतार- चढ़ाव हो रहा है, इसके बारे में रोज सर्च कर रहे हैं.

अगर आप भी सोने और चांदी के ताजे भाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से आप शहर अनुसार, सोने और चांदी के दाम चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आज स्थिति कैसी है. 

कितना सस्ता हुआ सोना?

सोने को लेकर तो आज अच्छी खबर आ रही है. MCX पर सोना कल तक 1,46,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था जिसमें आज 0.31% की गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद 21 अक्टूबर को सोना 451 रुपए कम होकर 1,46,179 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

शहर अनुसार, सोने का भाव-

शहर का नाम 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 1,46,179 रुपए
मुंबई 1,46,179 रुपए
कोलकाता 1,46,179 रुपए
चेन्नई 1,46,179 रुपए
पटना 1,46,179 रुपए
लखनऊ 1,46,179 रुपए

आज क्या हैं चांदी के भाव?

बात करें चांदी की तो जो चांदी कल तक MCX पर 2,10,480.00 रुपए प्रति किलोग्राम पर नजर आ रहा था उसमें भी आज गिरावट दर्ज की गई. चांदी में 21 अक्टूबर को 0.26% की गिरावट आई है. इसी के साथ चांदी भी 545 रुपए लुढ़क गया और 2,09,935 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता नजर आ रहा है. 

शहर अनुसार, चांदी के भाव-

शहर का नाम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,09,935 रुपए
मुंबई 2,09,935 रुपए
कोलकाता 2,09,935 रुपए
चेन्नई 2,09,935 रुपए
पटना 2,09,935 रुपए
लखनऊ 2,09,935 रुपए

सोना और चांदी खरीदते समय क्या देखना चाहिए?

सोना और चांदी खरीदते समय क्या देखना चाहिए? सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क और 6 अंकों वाला HUID कोड जरूर देखना चाहिए. इसके अलावा सोने की शुद्धता भी जांच भी जरूरी है. अगर आप सोना या चांदी के गहने खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्जेज के बारे में पता कर लें. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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