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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली से 18 दिन पहले महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में आज कितना है दाम

दिवाली से 18 दिन पहले महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में आज कितना है दाम

आपके घर में एलपीजी खत्म है और बुकिंग कर रखी है तो जानिए कि आज गैसे लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे. यहां घरेलू गैस सिलेंडर के साथ- साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट के बारे में भी बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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त्योहार के सीजन की शुरुआत हो गई है. अब जिनके घर पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें तो ज्यादा सोचना नहीं है लेकिन जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं शायद उनकी चिंता बढ़ने वाली है. असल में एलपीजी की बढ़ती मांग के बीच लोगों में ये कंफ्यूजन आ रही है कि क्या गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं. तो बता दें कि आज एलपीजी के भाव में कोई बदलाव नहीं आया है.

आने वाले समय में रेट बढ़ेगा या कम होगा, ये अभी साफ तौर से बताया नहीं जा सकता है. लेकिन आज आपको गैस सिलेंडर किस भाव पर मिलेगा, इसके बारे में आप यहां से जरूर जान सकते हैं. 

आपके शहर में कितने का मिल रहा है घरेलू गैस सिलेंडर?

  • दिल्ली- 942 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • मुंबई- 941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • कोलकाता- 968 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • चेन्नई- 957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • नोएडा- 939.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • गुरुग्राम- 950.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • लखनऊ- 979.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • जयपुर- 945.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • पटना- 1,031.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • हैदराबाद- 994 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम

कितना है आज कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम?

  • दिल्ली- 2810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • मुंबई- 2764.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • कोलकाता- 2954 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • चेन्नई- 2983 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • नोएडा- 2810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • गुरुग्राम- 2828 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • लखनऊ- 2932.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • जयपुर- 2839 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • पटना- 3100.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • हैदराबाद- 3065 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

गैस सिलेंडर बुक करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

गैस सिलेंडर बुक करते समय हमेशा अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करें. साथ ही साथ पिछली बुकिंग के कम से कम 25 दिन का गैप रखें. आप 10-15 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर नहीं बुक कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, आपको सिलेंडर बुक करते समय ई-केवाईसी और आधार-बैंक लिंकिंग का भी ध्यान रखना होगा. ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए. डिलीवरी के समय डीएसी कोड बताना जरूरी है. जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सर्वर बिजी रहता है तो हमेशा शाम में बुकिंग करने की कोशिश करनी चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 21 Oct 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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