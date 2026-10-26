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हिंदी न्यूज़बिजनेसरिटायरमेंट पर 3 करोड़ रुपए काफी हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताई सही बात

रिटायरमेंट पर 3 करोड़ रुपए काफी हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताई सही बात

क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कितने रुपये खाते में होना काफी हैं? नहीं जानते होंगे ना, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताया है कि रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपये भी काफी हैं भी या नहीं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Oct 2026 11:11 PM (IST)
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नौकरी में रहते हुए की बार लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं. लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा हारे लिए काफी होगा. लेकिन क्या कोई भी सही आंकड़ा बता पाता है? नहीं! क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद कितनी रकम के साथ वो पहले की तरह ही अपनी जिंदगी को जी सकते हैं. लेकिन हाल ही में इस बारे में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताया है कि 3 करोड़ की रकम पर्याप्त है या नहीं?

दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड के इनसाइट समिट BFSI 2026 में स्मार्ट इन्वेस्टर एरीना में कंटेंट क्रिएटर और फाइनेंशियल एजुकेटर नेहा नागर शामिल होने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर खुलकर बात की है.

रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपये हैं काफी?
इस समिट के दौरान जब नेहा से पूछा गया कि रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपये काफी हैं, तब नेहा ने इसका जवाब देते हुए बाया कि, रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपये होना एक शुरुआती अनुमान है लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर रिटायर होने के लिए एक तरीका ये है कि अपने सालाना खर्च का 25 गुना पैसा जमा करने का लक्ष्य रखा जाए. उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का सालाना खर्च 12 लाख रुपये है, तो उसे लगभग 3 करोड़ रुपये के फंड की जरूरत हो सकती है.

किस पर निर्भर करता है रिटायरमेंट का पैसा?
नेहा ने ये भी कहा कि समय के साथ महंगाई बढ़ने से चीजें महंगी होती हैं और जीवन की जरूरतों के अनुसार खर्च भी बदलते रहते हैं. इसलिए रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, ये हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और खर्च पर निर्भर करता है. इसी वजह से लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हर साल रिव्यू करनी चाहिए और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: 10 करोड़ यात्रियों को इस फ्लाइट में मिलेगा Starlink का हाई-स्पीड इंटरनेट, डील डन

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 26 Oct 2026 11:11 PM (IST)
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