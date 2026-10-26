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हिंदी न्यूज़बिजनेसमस्क का नया कमाल, 'Like' बटन दबाकर किसी को भी भेज सकेंगे 1 डॉलर

मस्क का नया कमाल, 'Like' बटन दबाकर किसी को भी भेज सकेंगे 1 डॉलर

एलन मस्क अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के चलते इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने एक और ऐसी पोस्ट शेयर कर दी है, जिसे देख हर किसी के सिट्टी- पिट्टी गुल हो गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Oct 2026 09:27 PM (IST)
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? पोस्ट शेयर करने, मीम्स शेयर करने, इन्फॉर्मेशन के लिए, बस इतना ही ना? लेकिन क्या हो जब इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप किसी को पैसे भी भेज सकें? ये कोई ख्याली पुलाव या मजाक नहीं है, बल्कि ऐसा भविष्य में होने वाला है. इसका एलान खुद एलन मस्क ने क्या है.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले एलन मस्क ने हाल ही में एक X पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हम लाइक बटन को देर तक दबाकर रखने पर X मनी के जरिए किसी को 1 डॉलर भेजने का फीचर जोड़ रहे हैं'.

क्या है पोस्ट का मतलब?
एलन मस्क ने ये पोस्ट 25 अक्टूबर को शेयर किया है. इस फीचर के जरिए जैसे हम यूपीआई के जरिएकिसी को पैसे भेजते हैं, वैसे ही X के जरिए लाइक बटन को लॉन्ग प्रेस कर भी भेज पाएंगे. इसमें यूजर्स किसी दूसरे व्यक्ति को एक डॉलर भेज सकेंगे.

कैसे काम करेगा नया फीचर?
हालांकि ये यूपीआई की तरह नहीं है बल्कि क्रिएटर्स के लिए फायदेमंद होगा. इस फीचर का मकसद यूजर्स को बिना एप से बाहर निकले पैसे भेजने की सुविधा देना है. जैसे कि मान लीजिए अगर किसी यूजर को किसी क्रिएटर की पोस्ट पसंद आती है, तो वो लाइक बटन को देर तक दबाकर उसे 1 डॉलर भेज सकेगा. इस तरह क्रिएटर्स को उनके कंटेंट के लिए आर्थिक मदद मिल सकेगी.

किसका होगा फायदा?
इस फीचर से कंटेंट बनाने वाले लोगों को फायदा हो सकता है. उन्हें अपने फॉलोअर्स से सीधे पैसे पाने का एक और तरीका मिलेगा. हालांकि कंपनी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि यूजर्स केवल 1 डॉलर ही भेज पाएंगे या अपनी पसंद के अनुसार रकम भी चुन सकेंगे. फीचर की लॉन्च डेट की भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

मस्क का मास्टर प्लान
बता दें कि एलन मस्क का लक्ष्य X को केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित रखना ही नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसा एप बनाना है, जहां चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग और पैसों के लेन-देन जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलें.

क्या भारत में भी शुरू होगी सुविधा?
बता दें कि फिलहाल X मनी भारत में शुरू होगी या नहीं, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है. कंपनी ने भारत में इस सेवा या नए 1 डॉलर वाले फीचर को शुरू करने की तारीख घोषित नहीं की है. ऐसे में भारतीय यूजर्स को इस सुविधा के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: TCS, Infosys समेत बड़ी IT कंपनियों में हायरिंग, 14 हजार लोगों को दी नौकरी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 26 Oct 2026 09:27 PM (IST)
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