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हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रंप ने ऐन वक्त पर लिया बड़ा फैसला, 6% सस्ता हो गया क्रूड; ईरान के साथ युद्ध भी टला

ट्रंप ने ऐन वक्त पर लिया बड़ा फैसला, 6% सस्ता हो गया क्रूड; ईरान के साथ युद्ध भी टला

Crude Oil Crash: ट्रंप के लिए इस फैसले से वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, ट्रंप ने बातचीत के लिए इस युद्ध को टाला है और इसके लिए कोई तय समयसीमा भी तय नहीं की है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 03 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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  • ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमला टालने से तेल 6% गिरा.
  • सऊदी ने मध्यस्थता कर बातचीत को प्राथमिकता देने पर जोर.
  • ट्रंप ने होर्मुज, परमाणु कार्यक्रम रोकने की दो शर्तें रखीं.

Crude Oil Crash Today August 3: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने आज वैश्विक तेल बाजारों में खलबली मचा दी है. आलम यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में 6% तक की बड़ी गिरावट देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) फ्यूचर्स 5.52 अमेरिकी डॉलर यानी 6.28% की बड़ी गिरावट के साथ 82.41 डॉलर के निचले स्तर पर आ गया है. वहीं, WTI क्रूड भी 5.27 डॉलर यानी 6.22% तक लुढ़ककर 79.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. 

ट्रंप ने क्या फैसला लिया?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को ऐन वक्त पर रोकने का फैसला लिया है. ट्रंप युद्ध के बजाय ईरान के साथ बातचीत को एक और मौका देना चाहते हैं. अमेरिकी और इजरायली सेना ईरान पर एक बहुत बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रविवार को ट्रंप ने अमेरिकी बलों को तुरंत इस पर रोक लगाने का आदेश दिया. 

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ''हमें अभी-अभी ईरान और मध्य-पूर्वी देशों द्वारा किसी भी हमले को रोकने का अनुरोध किया गया है क्योंकि एक बड़े समझौते के बुनियादी नियमों (Perimeters of a deal) पर सहमति बन गई है.'' 

सऊदी ने की मध्यस्थता

ट्रंप के इस फैसले से ठीक पहले उनकी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात हुई थी. उन्होंने ट्रंप से बातचीत को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है, तो इस कार्रवाई में वह सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा, जिससे दुनिया में भीषण तेल संकट खड़ा हो जाएगा. 

ट्रंप ने दी दो शर्तें

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यह साफ कह दिया है कि वह ईरान पर दो ही शर्तों पर बातचीत करेंगे- 

1. होर्मुज को तुरंत खोल दें- पिछले 5 महीनों से जारी जंग के कारण होर्मुज में फंसे हुए तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को पूर्ण और तत्काल रूप से बहाल करना होगा. 

2. परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण रोक- ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन (Nuclear Threat) को पूरी तरह बंद करने की अमेरिकी शर्तों को मानना होगा. 

ट्रंप ने बेशक बातचीत के लिए हमलों को टाला है, लेकिन इसकी कोई सख्त समयसीमा तय नहीं की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है. अगर सोमवार को हुई वार्ता में ईरान ने सहयोग नहीं किया, तो दोबारा से सैन्य विकल्प खोल दिए जाएंगे. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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