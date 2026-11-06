सोने-चांदी से अगले धनतेरस कमाई का मौका, 15-35% बढ़ेंगे दाम- एक्सपर्ट

धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है और इसे खरीदना शुभ माना जाता है. हर साल इस त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग इन कीमती धातुओं में निवेश करते हैं. इस बार भी इसकी खरीदारी को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ परंपरा नहीं है. हाल के महीनों में दोनों कीमती धातुओं के भाव अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुके हैं. ऐसे में बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा कीमतों पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले लोगों को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है.

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले धनतेरस तक सोने और चांदी की कीमतों में 15 से 35% तक की तेजी देखने को मिल सकती है. हालांकि, यह बाजार का अनुमान है, रिटर्न की गारंटी नहीं.

रिकॉर्ड स्तर से कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी?

फिलहाल सोने की कीमत करीब 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह जनवरी के आखिर में बने करीब 1.80 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर से करीब 20% नीचे है. वहीं दूसरी ओर, चांदी की कीमत भी अपने पुराने ऊंचे स्तर से काफी फिसल चुकी है. जनवरी के आखिर में 4 लाख रुपये प्रति किलो से गिरकर करीब 1.87 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई है.

हालांकि, पिछले धनतेरस यानी 2025 और इस साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, सोने ने पिछले धनतेरस में करीब 10% की बढ़त दर्ज की गई है. वहीं, चांदी ने इस अवधि में लगभग 9.50% रिटर्न दिया है. इस साल अब तक सोने की कीमत करीब 8% बढ़ी है, जबकि चांदी में लगभग 18% की गिरावट आई है.

कीमतों में तेजी की क्या है उम्मीद?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च प्रमुख नवनीत दमानी के मुताबिक, सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद इसमें खरीदारी का अवसर बन सकता है. उनका मानना है कि वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद और निवेश की मांग आने वाले समय में कीमतों को सहारा दे सकती है. हालांकि, महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े फैसले बाजार में उतार-चढ़ाव बनाए रख सकते हैं.

सोने-चांदी के लिए क्या हैं टारगेट?

नवनीत दमानी ने सोने के लिए 1.41 लाख से 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास खरीदारी की रेंज बताई है. उनका 12 महीने का लक्ष्य 1.68 लाख रुपये है. वहीं, चांदी के लिए 1.72 लाख से 1.75 लाख रुपये प्रति किलो की रेंज में खरीदारी का सुझाव दिया गया है. इसका टारगेट 2.55 लाख रुपये प्रति किलो रखा गया है.

कहीं फिर से तो महंगी नहीं होगी चीनी? जानें किसने की सरकार से रेट बढ़ाने की डिमांड