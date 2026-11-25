सर्दियां पड़नी शुरू हो गई है और सर्दियों के दौरान काफी लोग सुबह नाश्ते में अंडा खाना ज्यादा पसंद करते हैं. अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी माना जाता है. ऐसे में जो लोग अंडा खाते हैं तो उनके लिए इसके दाम की जानकारी होनी जरूरी है. खास बात यह है कि इस बार सर्दियों में अंडे सस्ते हुए हैं.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अंडों की कीमत में 10 से 20 प्रतिशत कम गिरे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंडों के दाम में गिरावट क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या है?

सबसे ज्यादा यहां कम हुए दाम

अहम बात यह है कि तमिलनाडु के नमक्कल में अंडों की कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है. यहां पर अब एक अंडा 5.60 रुपये का मिल रहा है. पहले इसकी कीमत 6.70 रुपये थी. बड़ी बात यह है कि नमक्कल अंडों के कारोबार का बड़ा केंद्रा है. यानी बड़ी मात्रा में विदेश भेजे जाने वाले अड़े यही से आते हैं.

बर्ड फ्लू के बाद एक्सपोर्ट पर असर

बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में नवंबर के महीने में ही बर्ड फ्लू का पता चला था, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्र में पक्षियों को मारने और 90 दिनों तक पोल्ट्री पालन पर रोक जैसे कदम उठाए गए. इसका असर अंडों के एक्सपोर्ट पर भी पड़ा.

घरेलू बाजार में अंडों की बढ़ी सप्लाई

बर्ड फ्लू की वजह से अंडों को दूसरे देश भेजने पर भी असर पड़ा. ऐसे में जिन अंडों को विदेश भेजना था तो अब वह भारत में ही बेचे जा रहे हैं. यही कारण है कि इससे बाजार में अंडों की उपलब्धता काफी बढ़ गई. साथ ही अंडों की मांग कम होने की वजह से इसकी कीमत में गिरावट देखने को मिली.

कितने फीसदी अंडे नमक्कल से आते हैं?

बता दें कि भारत से विदेश भेजे जाने वाले कुल अड़ों में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंडे नमक्कल से ही आते हैं. लेकिन अब बर्ड फ्लू की जानकारी सामने आने के बाद विदेश भेजे जाने वाले अंडों की संख्या में कमी देखने को मिली है.

1 करोड़ अंडे भेजे जा रहे थे विदेश

अहम बात यह है कि पिछले साल नमक्कल से रोजाना लगभग 1 करोड़ अंडे विदेश भेजे जा रहे थे. लेकिन बर्ड फ्लू की खबर आने के बाद यह संख्या घटकर 15 से 20 लाख रह गई.

दाम घटने से किसे असर पड़ा?

बता दें कि अंडों की कीमत घटने से सबसे ज्यादा असर तो पोल्ट्री किसानों पर पड़ा है, क्योंकि अब उन्हें पहले की तुलना में अंडे बेचने पर कम पैसे मिल रहे हैं. लेकिन बड़ी बात यह है कि मुर्गियों के दाने की कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी किसानों का खर्च बढ़ रहा है. यानी किसानों की कमाई घट रही है और मुर्गियों के दाने की कीमत बढ़ने की वजह से खर्च बढ़ रहा है.

क्या आगे अंडे की कीमत और कम होगी?

आने वाले समय में अंडों की कीमत में ओर गिरावट देखने की मिलती है या नहीं. ये बात अंडों के एक्सपोर्ट पर भी निर्भर करती है. यानी अगर अंडों का एक्सपोर्ट कम रहता है और बाजार में सप्लाई ज्यादा बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में कीमतें कम रह सकती हैं. लेकिन अहम बात यह है कि सर्दियों के दौरान अंडों की मांग ज्यादा होने की वजह से इनके दाम फिर बढ़ सकते हैं.

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