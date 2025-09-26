लगातार दूसरे दिन गिरा सोने का भाव, जानें आज 26 सितंबर को आपके शहर का ताजा रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से आई तेजी और ऑल-टाइम हाई को छूने के बाद लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 1,14,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,05,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है. इसी तरह चांदी भी आज 1,43,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध है.

हालांकि, एमसीएक्स पर सोने में हल्की बढ़त देखी गई है. यह 0.06 प्रतिशत उछलकर 1,13,943 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी भी 0.08 प्रतिशत चढ़कर 1,36,950 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है.

आपके शहर का ताजा भाव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,15,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,05,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. आर्थिक राजधानी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरू और कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव 1,14,800 रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 1,05,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वहीं, अहमदाबाद और पुणे में 24 कैरेट सोना 1,14,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,05,350 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से कारोबार कर रहा है.

निवेश और ज्वैलरी में फर्क

गौरतलब है कि 24 कैरेट सोना निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है, जबकि 18 कैरेट और 22 कैरेट सोना ज्वैलरी निर्माण में ज्यादा इस्तेमाल होता है. त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से निवेशकों का झुकाव सोने की तरफ बढ़ा है.

सोना लंबे समय से महंगाई के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प रहा है. जब महंगाई बढ़ती है या शेयर बाजार में जोखिम होता है, तो लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं. यही कारण है कि इसकी मांग और कीमत हमेशा बनी रहती है. सोना और चांदी के दाम रोज़ाना आधार पर तय किए जाते हैं और इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं. इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय होती हैं. ऐसे में डॉलर-रुपया विनिमय दर में बदलाव का सीधा असर इन धातुओं की कीमत पर पड़ता है. अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है या रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोने की कीमतें भी बढ़ जाती हैं.

भारत में सोने का अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है. इसलिए सीमा शुल्क (Import Duty), जीएसटी और अन्य स्थानीय टैक्स सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं. वैश्विक बाजार में उथल-पुथल, जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी या ब्याज दरों में बदलाव, का सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ता है. जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक शेयर या अन्य अस्थिर संपत्तियों की बजाय सोने जैसे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं.