Stock Market Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर, 2025 से सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100 परसेंट टैरिफ लगाया है. इसके अलावा, भारी ट्रकों पर 25 परसेंट और किचन कैबिनेट व संबंधित उत्पादों पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.इसका असर आज भारतीय शेयर बाजार में दिख रहा है.

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. बीएसई सेंसेक्स 203.67 अंकों की गिरावट के साथ 80,956.01 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 72.3 अंकों की गिरावट के साथ 24,818.55 पर खुला.

इस फार्मा कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान

बीएसई पर सन फार्मा सबसे ज्यादा नुकसान में रहा, उसके बाद बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स का स्थान रहा. मुनाफे में रहने वालों में लार्सन एंड टुब्रो (L&T), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और टाटा स्टील शामिल रहे. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.21 परसेंट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.37 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई.इसके विपरीत, निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल ही प्रॉफिट में रहे, जिनमें क्रमशः 0.62 परसेंट और 0.28 परसेंट का उछाल आया.

