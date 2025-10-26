हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोने की तेजी पर लगा ब्रेक, क्या अभी और होगी गिरावट? जानें अपने शहर के ताजा रेट

सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, क्या अभी और होगी गिरावट? जानें अपने शहर के ताजा रेट

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में त्योहारी सीजन के बाद गिरावट देखने को मिल रही है. अगर आप सोना खरीदने का विचार कर रहें हैं तो, आपको अपने शहर के रेट जरूर जान लेंने चाहिए.   

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में त्योहारी सीजन के बाद गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,23,451 रुपए पर बंद हुआ. एक तरफ जहां सोने की कीमते रिकॉर्ड बना रही थी, वहीं दिवाली के बाद से इसकी कीमते कम हुई है. कुछ समय पहले ही सोने ने 1 लाख 30 हजार के आंकड़े को पार किया था.

जारी गिरावट ने लोगों को सोना में निवेश करने का एक नया अवसर दिया है. बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, तेज हुई कीमतों ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया. इसके बाद मुनाफावसूली के कारण सोने के दाम गिर गए. सोने की कीमते जैसे ही अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, लोगों ने इसकी बिकवाली शुरु कर दी. जिससे सोना टूट गया. अगर आप सोना खरीदने का विचार कर रहें हैं तो, आपको अपने शहर के रेट जरूर जान लेंने चाहिए.   

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,770 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,300 रुपए 
18 कैरेट - 94,370 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,620 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,150 रुपए 
18 कैरेट - 94,220 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,450 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,000 रुपए 
18 कैरेट - 96,250 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,620 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,150 रुपए 
18 कैरेट - 94,220 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,670 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,150 रुपए 
18 कैरेट - 94,270 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,770 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,300 रुपए 
18 कैरेट - 94,370 रुपए

शादी के सीजन में फिर आ सकती है तेजी

भारत में शादी-विवाह का सीजन शुरु होने वाला है. भारतीय घरों में इन अवसरों पर जमकर सोने की खरीदारी की जाती है. मांग बढ़ने और खरीदी के कारण सोने की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है. बाजार जानकारों का मानना है कि, सोने में आई इसी कमी को लोग एक अवसर की तरह भी देख सकते हैं और सोने की खरीदारी कर सकते हैं. 

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह गिरावट अस्थायी हो सकती है. सोना एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ सकता है. हालांकि, भारतीय संस्कृति में सोने का महत्व बहुत ज्यादा है. किसी भी शुभ अवसर पर भारतीय सोना खरीदते है. निवेशक भी सोने को एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर देखते आए हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के ऑफिस किराए में 16 फीसदी की उछाल, रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

Published at : 26 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Price Fall After Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: मुस्लिम चेहरे पर Mahagathbandhan को भरोसा नहीं? फंस गए Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश में Chirag Paswan ने चला ये दांव
Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
हेल्थ
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget