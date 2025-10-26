सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, क्या अभी और होगी गिरावट? जानें अपने शहर के ताजा रेट

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में त्योहारी सीजन के बाद गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,23,451 रुपए पर बंद हुआ. एक तरफ जहां सोने की कीमते रिकॉर्ड बना रही थी, वहीं दिवाली के बाद से इसकी कीमते कम हुई है. कुछ समय पहले ही सोने ने 1 लाख 30 हजार के आंकड़े को पार किया था.

जारी गिरावट ने लोगों को सोना में निवेश करने का एक नया अवसर दिया है. बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, तेज हुई कीमतों ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया. इसके बाद मुनाफावसूली के कारण सोने के दाम गिर गए. सोने की कीमते जैसे ही अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, लोगों ने इसकी बिकवाली शुरु कर दी. जिससे सोना टूट गया. अगर आप सोना खरीदने का विचार कर रहें हैं तो, आपको अपने शहर के रेट जरूर जान लेंने चाहिए.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,770 रुपए

22 कैरेट - 1,15,300 रुपए

18 कैरेट - 94,370 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,620 रुपए

22 कैरेट - 1,15,150 रुपए

18 कैरेट - 94,220 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,450 रुपए

22 कैरेट - 1,15,000 रुपए

18 कैरेट - 96,250 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,620 रुपए

22 कैरेट - 1,15,150 रुपए

18 कैरेट - 94,220 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,670 रुपए

22 कैरेट - 1,15,150 रुपए

18 कैरेट - 94,270 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,770 रुपए

22 कैरेट - 1,15,300 रुपए

18 कैरेट - 94,370 रुपए

शादी के सीजन में फिर आ सकती है तेजी

भारत में शादी-विवाह का सीजन शुरु होने वाला है. भारतीय घरों में इन अवसरों पर जमकर सोने की खरीदारी की जाती है. मांग बढ़ने और खरीदी के कारण सोने की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है. बाजार जानकारों का मानना है कि, सोने में आई इसी कमी को लोग एक अवसर की तरह भी देख सकते हैं और सोने की खरीदारी कर सकते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह गिरावट अस्थायी हो सकती है. सोना एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ सकता है. हालांकि, भारतीय संस्कृति में सोने का महत्व बहुत ज्यादा है. किसी भी शुभ अवसर पर भारतीय सोना खरीदते है. निवेशक भी सोने को एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर देखते आए हैं.

