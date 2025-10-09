त्योहारों से पहले ही बढ़ती जा रही सोने की चमक, कीमतें बनी रॉकेट, जानें 9 अक्टूबर के ताजा रेट

Gold Price Today: सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. दीपावली और धनतेरस से पहले ही सोने ने अपने तेवर तेज कर लिए हैं. गुरुवार, 9 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमतें 1,24,000 रुपए के पार चली गई. त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लोग सोना खरीदने का विचार करते है. ऐसे में बढ़ती कीमतों का उनकी जेब पर खराब असर पड़ने वाला है.

अमेरिकी टैरिफ और अब अमेरिका में लंबे समय से चल रहे शटडाउन के कारण जो वैश्विक उतार-चढ़ाव हुआ है. उसने भी सोने की कीमतों में उछाल लाने का काम किया है. इन सभी के बीच निवेशक एक सेफर विकल्प के तौर पर सोने की खरीदी कर रहे हैं. लगातार हो रही मांग से सोना रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा है. अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहें हैं तो, अपने शहर का ताजा रेट जान लें. जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो.

जानें आपके शहर में सोने का भाव?

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,090 रुपए

22 कैरेट - 1,13,760 रुपए

18 कैरेट - 93,110 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,940 रुपए

22 कैरेट - 1,13,610 रुपए

18 कैरेट - 92,960 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,210 रुपए

22 कैरेट - 1,13,860 रुपए

18 कैरेट - 94,260 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,940 रुपए

22 कैरेट - 1,13,610 रुपए

18 कैरेट - 92,960 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,990 रुपए

22 कैरेट - 1,13,660 रुपए

18 कैरेट - 93,010 रुपए

बैंगलोर में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,940 रुपए

22 कैरेट - 1,13,610 रुपए

18 कैरेट - 92,960 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,090 रुपए

22 कैरेट - 1,13,760 रुपए

18 कैरेट - 93,110 रुपए

चांदी के कीमतों में भी जारी है उछाल

सोने के साथ-साथ चांदी के रेट में लगातार तेजी देखी जा रही है. बुधवार को ही चांदी के कीमतों में 3000 रुपए से ज्यादा का उछाल आया था. देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को चांदी 1,60,100 रुपए (प्रति किलोग्राम) के दर से बिक रही है. वहीं चेन्नई में तो चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल है. चेन्नई में चांदी की कीमत 1,70,100 रुपए (प्रति किलोग्राम) है.

वैश्विक बाजार में चांदी की बढ़ती मांग के कारण चांदी की कीमतों में इतनी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है. साथ ही भारतीय निवेशक भी सोना और चांदी खरीदने को एक सेफ विकल्प के तौर पर देखते हैं और सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं.

