हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर मार्केट की बुलिश शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक उछला तो वहीं निफ्टी 25,100 के पार

शेयर मार्केट की बुलिश शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक उछला तो वहीं निफ्टी 25,100 के पार

भारतीय शेयर मार्केट में 9 अक्टूबर की शुरुआत बुलिश रही. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 126 अंक की तेजी के साथ 81,900 पर तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 28 अंक की उछाल के साथ 25,074.30 पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market News: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 9 अक्टूबर की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई. बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स 126.34 अंक की तेजी के साथ 81,900 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 28.15 अंक या 0.11 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,074.30 अंक पर ट्रेड करते हुए खुला. 

गुरुवार की सुबह 9:30 बजे, खबर लिखे जाने तक बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में टाटा स्टील, एचसीएलटेक, सनफॉर्मा, एमएडएम, इटरनल टॉप गेनर बने हुए थे. वहीं, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, टाटा मोर्टस, टाइटन लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे. साथ ही बीएसई सेंसेक्स 200 अंक की तेजी के साथ 81,974 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, निफ्टी 50 25,100 के पार चला गया था.     

बुधवार को कैसा रहा था कारोबारी दिन? 

बुधवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर मार्केट मंदी के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 153.09 अंक या 0.19 प्रतिशत की हानि के साथ 81,773.66 और निफ्टी 50 इंडेक्स 62.15 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,046.15 पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. भारतीय शेयर बाजार में मंदी देखने को मिली थी. बाजार की शुरुआत होते ही दोनों प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे. हालांकि कुछ ही देर में ये हरे निशान पर ट्रेड करने लगे थे.

बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट का हाल उतार- चढ़ाव वाला रहा था. बीएसई सेंसेक्स में बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर में बिकवाली का दौर रहा था. वहीं, निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई थी. साथ ही वैश्विक बाजारों की कमजोर चाल के कारण भी भारतीय शेयर मार्केट लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

बीएसई में टाइटन, आईएनएफवाई, टीसीएस, टेक महिन्द्रा, एचसीएलटेक टॉप गेनर थे. वहीं टाटा मोटर्स, एमएडएम, बीईएल, ट्रेंट, सनफॉर्मा टॉप लूजर थे. शुरुआती कारोबार में ही बीएसई 27 अंक की गिरावट के साथ 81,899 पर ओपन हुआ था. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 28 अंक की गिरावट के 25,079 अंक पर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए कारोबार दिन की शुरुआत की थी. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 09 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Today
