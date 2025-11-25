अगर आज आपने सोने में किया 5 लाख रुपये का निवेश, 5 साल बाद कितना मिलेगा रिटर्न

Gold Investment: सोने की कीमतों में इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. अप्रैल में एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद सोना कई बार नए ऐतिहासिक स्तर बना चुका है. वर्ष 2025 में सोना किसी भी शेयर या अन्य निवेश साधन की तुलना में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला निवेश बन गया है. सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि आज कोई व्यक्ति पाँच लाख रुपये का निवेश करता है, तो अगले पाँच वर्षों में यानी 2030 तक उसे कितना रिटर्न मिल सकता है.

सोने की लगातार बढ़ती चमक

शादी-विवाह के त्योहारी मौसम की बढ़ी हुई मांग के कारण मंगलवार (25 नवंबर) को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 3,500 रुपये बढ़कर 1,28,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं. पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट का रुझान टूट गया और 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 3,500 रुपये बढ़कर 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) हो गई.

सोने के साथ-साथ चांदी में भी तेजी देखी गई. इसकी कीमत 5,800 रुपये बढ़कर 1,60,800 रुपये प्रति किलोग्राम (टैक्स सहित) हो गई. व्यापारियों के अनुसार, शादी के मौसम में स्थानीय ज्वेलर्स की मांग बढ़ने से कीमतों में मजबूती आई है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों में लगातार हो रहे बदलावों के कारण निवेशक फिर से सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं. महंगाई, वैश्विक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता सोने की मांग को और बढ़ा रही है. यही वजह है कि 5 लाख रुपये के मौजूदा निवेश पर 2030 तक संभावित रिटर्न को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

साल 2000 से 2025 तक सोने का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) लगभग 14% रहा है. इन 25 वर्षों में केवल तीन साल—2013, 2015 और 2021—ऐसे रहे जब कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

नए रिकॉर्ड को छू सकता है सोना

25 साल पहले यानी 2000 में 24 कैरेट सोने की कीमत 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर लगभग 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुकी है. वर्ष 2000 से 2025 के बीच सोने की कीमतों में औसतन 25% से 35% वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भी सोना मजबूत रिटर्न देता रहेगा. यानी यदि आप आज 5 लाख रुपये का सोना खरीदते हैं, तो 2030 तक आपका पैसा लगभग दोगुना हो सकता है.

कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि यदि मौजूदा तेजी जारी रही तो 2030 तक सोना 2,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है. जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो यह दावा भी करती हैं कि 2030 तक 10 ग्राम सोने की कीमत 7 लाख से 7.5 लाख रुपये तक जा सकती है. स्पष्ट है कि यदि वैश्विक अनिश्चितता आगे भी बनी रहती है, तो सोने की कीमतें तेज रफ्तार से बढ़ती रहेंगी और निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना और अधिक मजबूत हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: आपका बैंक पहले ही एआई का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आगे जो होगा वो पूरी तरह से नया होगा