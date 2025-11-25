हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआपका बैंक पहले ही एआई का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आगे जो होगा वो पूरी तरह से नया होगा

आपका बैंक पहले ही एआई का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आगे जो होगा वो पूरी तरह से नया होगा

कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी की हालिया रिसर्च में एक बड़े ग्लोबल बैंक की केस स्टडी का ब्योरा दिया गया, जिसने नए कस्टमर एप्लीकेशन को शुरू से आखिर तक संभालने के लिए एआई एजेंट्स की दस “टीमे” बनाईं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 25 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

 दुनिया की पहली “ऑटोमेटेड टेलर मशीन” या “एटीएम” को नॉर्थ लंदन में बार्कलेज बैंक की एक ब्रांच में जून 1967 में एक बड़े समारोह में शुरू किया गया था. वह पहला सिस्टम आज के सिस्टम से थोड़ा अलग दिखता था, जिसे हम जानते और इस्तेमाल करते हैं. लेकिन लगभग छह दशक बाद, ऐसी दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, जहां लोग सिर्फ़ बैंकिंग घंटों के दौरान ही नकदी निकाल सकें. अब, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में, बैंक इस बात पर बड़ा दांव लगा रहे हैं कि एक नए तरह का ऑटोमेशन उनके बिज़नेस मॉडल को बदल देगा और वह है : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई).

सोमवार को, बेंडिगो बैंक ने बताया कि उसने गूगल के साथ कई साल का समझौता किया है. इसके तहत वह टेक कंपनी के जेमिनी एंटरप्राइज एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई कामों में मदद के लिए करेगा, जिसमें लोन एप्लीकेशन की जांच करना और धोखाधड़ी का पता लगाना शामिल है. यह अगस्त में घोषित कॉमनवेल्थ बैंक और ओपनएआई के बीच एक बड़े करार के बाद हुआ है, जिसका मकसद “ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए एडवांस्ड एआई लाना” है.

एआई से बदलाव का आहट

बैंकिंग का भविष्य क्या है – और खतरों से निपटने की ज़िम्मेदारी किसकी है?  कुछ बड़े बदलाव पहले ही हो चुके हैं अभी, एआई बैंकों और कर्मचारियों की फ़ैसले लेने में मदद कर रहा है. यह धोखाधड़ी और घोटालों की जांच कर रहा है, क्रेडिट स्कोर का पता लगा रहा है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मदद कर रहा है, और रोज़ाना के समय लेने वाले कामों को संभाल रहा है. इस काम में सबसे आगे सिर्फ़ ऑस्ट्रेलियाई बैंक ही नहीं हैं.

उदाहरण के लिए, अमेरिकी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने अपना खुद का एआई प्लेटफ़ॉर्म, एलएलएम सुइट बनाया है, जिसे कथित तौर पर इसकी सभी बिज़नेस लाइन में लागू किया गया है ताकि स्टाफ़ को कई तरह के कामों में मदद मिल सके. आगे क्या होने वाला है? लेकिन एआई अपनाने की अगली लहर पूरी तरह से अलग हो सकती है. इंसानों को तेज़ी से काम करने में मदद करने की बजाय, टेक्नोलॉजी पर खुद से फ़ैसले लेने और एक्शन लेने के लिए भरोसा किया जा सकता है. इसे “एजेंटिक एआई” कहा जाता है. हालांकि अभी तक कुछ बैंकों – जैसे कि बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क मेलन – ने ही इसका टेस्ट किया है, लेकिन शुरुआती नतीजे अच्छे हैं.

एआई को कंट्रोल देने से बढ़ सकती है प्रोडक्टिविटी

कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी की हालिया रिसर्च में एक बड़े ग्लोबल बैंक की केस स्टडी का ब्योरा दिया गया, जिसने नए कस्टमर एप्लीकेशन को शुरू से आखिर तक संभालने के लिए एआई एजेंट्स की दस “टीमे” बनाईं. इन एआई एजेंट्स ने सरकारी रजिस्ट्री की जांच कीं, पहचान की पड़ताल की, पाबंदियों की जांच की और रिपोर्ट तैयार की. इंसानों ने सिर्फ़ कुछ ही मामलों में ही मदद की.उत्पादकता में बढ़ोतरी?  मैकिन्जी के अनुसार, बेसिक एआई ऑटोमेशन से टीम 15-20 फीसदी तेज़ हो सकती है, लेकिन एआई को पूरा नियंत्रण सौंपने से उत्पादकता 200 फीसदी से 2,000 फीसदी तक बढ़ सकती है.

मुश्किल सबक ऑस्ट्रेलियाई बैंक इस भविष्य पर बहुत ज़्यादा दांव लगा रहे हैं. लेकिन वे इंसानी कीमत के बारे में मुश्किल सबक भी सीख रहे हैं. जुलाई में, कॉमनवेल्थ बैंक के 45 कॉल सेंटर कर्मचारियों को बताया गया कि एआई चैटबॉट आने के बाद उनकी नौकरी चली गई है. बैंकिंग के भविष्य के लिए इन सबका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आने वाले समय में एआई सिस्टम पूरी बैंकिंग प्रणाली को खुद ही चला सकेंगे. सोचिए कि आप रात के 2 बजे ऋण के लिए आवेदन करें और पांच मिनट बाद मंजूरी मिल जाए, और एआई हर एक कदम पर इस मामले को संभाले. खतरों से कैसे निपटेंगे?

जनता उम्मीद करती है कि बैंक सही, समझने लायक और सुरक्षित एआई सिस्टम लगाएंगे. लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि नियामक भी उसके साथ चलने के लिए जूझ रहे हैं.एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहों को लेकर खास चिंता है. अगर एआई पुराने भेदभाव को दिखाने वाले पुराने डेटा से सीखता है, तो यह लोन देने के गलत तरीकों को बनाए रख सकता है या बढ़ा भी सकता है.  

एआई से हुई किसी भी गलती के लिए बैंक खुद ज़िम्मेदार हैं. जवाबदेही एल्गोरिदम को आउटसोर्स नहीं की जा सकती. हालांकि, हो सकता है कि ग्राहक को उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़े. एआई बैंकिंग को पूरी तरह से बदलने वाला है, चाहे हम इसके लिए तैयार हों या नहीं. इसका मतलब हो सकता है कि बैंकिंग सस्ती, तेज़ और ज़्यादा निजीकृत हो.लेकिन इससे नौकरियों को भी खतरा है, निजता की चिंताएँ बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा शक्ति ऐसे एल्गोरिदम में जमा हो जाती है, जिन्हें हममें से ज़्यादातर लोग नहीं समझते. 

ये भी पढ़ें: एआई से सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में जाएगा लोगों की नौकरी? जानें क्या कहती है रिपोर्ट्स

Published at : 25 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Bank AI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
मुंबई विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 550 से ज्यादा PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द; जानें वजह
मुंबई विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 550 से ज्यादा PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द; जानें वजह
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Dilip Sahab के फैन थे Dharam Paji! | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Dilip Sahab के फैन थे Dharam Paji! | Dharmendra Death News
Embed widget