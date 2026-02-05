Gold Price Today: बीते दो दिनों में आई तेजी के बाद आज गुरुवार को भारत में सोने की कीमतों में गिरावट आई है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत 502 रुपये गिरकर 15442 रुपये प्रति ग्राम पर आ गई है. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 460 रुपये कम होकर 14155 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गई है. ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव और प्रॉफिट बुकिंग के चलते कीमतें फिर से नीचे आ गई हैं.

मार्केट के जानकारों का कहना है कि आज सोने की कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह ग्लोबल ट्रेंड्स रहे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को यूएस फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट करने के बाद मार्केट की भावना प्रभावित हुई. फेड चेयरमैन के रूप में केविन का नाम सामने आने के बाद कड़ी मॉनेटरी पॉलिसी के रुख के बारे में अटकलें लगने लगीं. ऊंची ब्याज दरों की उम्मीदें आमतौर पर सोने जैसी नॉन-यील्डिंग एसेट्स पर दबाव डालती हैं.

24 कैरेट की कितनी कम हुई कीमत?

आज गुरुवार को 24 कैरेट सोने में 502 रुपये प्रति ग्राम की भारी गिरावट देखी गई. 24 कैरेट सोने की कीमत कल के 15944 रुपये प्रति ग्राम के मुकाबले गिरकर 15442 रुपये प्रति ग्राम हो गई. 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत अब 1,23,536 रुपये है, जो कल के मुकाबले 4,016 रुपये कम है. इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत 5,020 रुपये गिरकर 1,54,420 रुपये हो गई है. 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत अब 15,44,200 रुपये है, जो पिछले सेशन से 50,200 रुपये की भारी गिरावट है.

22 कैरेट का भी घटा दाम

गुरुवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 460 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 14,155 रुपये हो गई, जो कल 14,615 रुपये थी. 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,240 रुपये है, जो एक दिन पहले के मुकाबले 3,680 रुपये कम है. जबकि 10 ग्राम की कीमत 1,41,550 रुपये है, जो 4,600 रुपये की गिरावट को दिखाता है. 22 कैरेट सोने के 100 ग्राम की कीमत में 46,000 रुपये की भारी गिरावट आई और यह 14,15,500 रुपये हो गई.

18 कैरेट वाला सोना भी हुआ सस्ता

इस बीच, 18 कैरेट सोने का रेट पिछले सेशन के 11,958 रुपये प्रति ग्राम के मुकाबले 376 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 11,582 रुपये हो गया. 18 कैरेट सोने के आठ ग्राम की कीमत अब 92,656 रुपये है, जो 3,008 रुपये कम है. इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत 1,15,820 रुपये है, जो 3,760 रुपये की गिरावट दिखाती है. 5 फरवरी 2026 को 100 ग्राम के लिए कीमत 37,600 रुपये गिरकर 11,58,200 रुपये हो गई.

