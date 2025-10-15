सोने की कीमतें बना रही हैं नया रिकॉर्ड, MCX पर सोना 1,26,000 के पार, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. बुधवार, 15 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,26,915 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला. सुबह करीब 11:20 बजे एमसीएक्स सोना 126985 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. वहीं सोने ने 1,27,500 के हाई लेवल को टच किया था.

बुधवार के कारोबारी दिन एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई. MCX पर 5 दिसम्बर को एक्सपायरी वाला चांदी 1,59,800 रुपए प्रति किलो की रेट पर ओपन हुआ. चांदी 1,61,418 रुपए के अपने हाई लेवल तक पहुंच गया था. खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स चांदी 1,60,642 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था. दोनों ही प्रमुख धातुओं में यह उछाल वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण देखने को मिल रही है. वहीं, चांदी की वैश्विक स्तर पर कमी होने और इसकी लगातार मांग बढ़ने से चांदी के रेट भी आसमान को छू रहे है.

अगर आप भी सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं तो, आपको अपने शहर के ताजा रेट जरूर जान लेना चाहिए. ताकि, आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो.

आपके शहर में आज क्या है सोने का भाव? (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,29,040 रुपए

22 कैरेट - 1,18,300 रुपए

18 कैरेट - 97,120 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,890 रुपए

22 कैरेट - 1,18,150 रुपए

18 कैरेट - 96,970 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,29,380 रुपए

22 कैरेट - 1,18,600 रुपए

18 कैरेट - 98,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,890 रुपए

22 कैरेट - 1,18,510 रुपए

18 कैरेट - 96,970 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,940 रुपए

22 कैरेट - 1,18,200 रुपए

18 कैरेट - 97,020 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,040 रुपए

22 कैरेट - 1,18,300 रुपए

18 कैरेट - 97,120 रुपए

त्योहारी सीजन और दिवाली पर लोग सोना खरीदने को शुभ मानते है. ऐसे में सोने की लगातार बढ़ रही कीमतों से यह आम भारतीयों की पहुंच से दूर होती जा रही है. 24 कैरेट गोल्ड को निवेश के लिए बेहतर माना जाता है. इससे गहने नहीं बनाए जाते है. 22 कैरेट गोल्ड से गहने बनते है. हालांकि, 22 कैरेट और 18 कैरेट दोनों की कीमतों में उछाल होने से लोगों को इसकी खरीदारी करने में परेशानी आ सकती है.

