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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Import: सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स

Gold Import: सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स

Gold Import News: जबसे सरकार ने सख्ती से सोने के आयात पर टैक्स बढ़ाया है, तभी से इसका आयत भी कम हो गया है. आइये बताते हैं क्या है पूरी खबर.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 19 Jun 2026 08:12 AM (IST)
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Gold Import: कुछ दिनों पहले जब जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ी थी, तब सरकार ने सोने के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था. ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश की अर्थव्यवस्था के सुधरने तक के लिए देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली ना हो. सरकार ने ऐसा गैर जरूरी आयात को रोके के लिए किया था, अब लगता है कि सरकार की ये चाल कामयाब हो गई है. क्योंकि वाकई में देश में सोने का आयात कम हो गया है.

सोने का आयात हुआ कम
सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का असर अब साफतौर पर दिखाई देने लगा है. सरकार की तरफ से ये जानकारी सामने आई है. एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि, ड्यूटी बढ़ने के बाद देश में सोने का आयात करीब 70% से 25-30 टन ही रह गया है. इससे पहले हर महीने 75-100 टन सोना आयात किया जाता था. सरकार ने 13 मई से सोने और चांदी के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी, जिसके बाद विदेशों से सोने की खरीद में कमी आई है.

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कीमत के हिसाब से बढ़ गया आयात
हालांकि, सोने की बढ़ती कीमतों के हिसाब से देखें तो मई में भारत का सोना आयात सालाना आधार पर 34% से बढ़कर 3.41 अरब डॉलर हो गया, इसके पीछे सोने की बढ़ी हुई कीमतें ही वजह थीं. तो वहीं अप्रैल-मई 2026-27 के दौरान, सोने का आयात 60.14% से बढ़कर 9.04 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. बात करें पिछले फाइनेंशियल इयर की तो साल 2025-26 में भारत ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया था. हालांकि सोने की मात्रा के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से आयात 4.76% घटकर 721.03 टन रह गया था.

बता दें कि ईरान- यूएस के बीच हुए युद्ध की वजह से देशभर में महंगाई बढ़ रही थी. जिसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वो करीब एक साल तक सोना को कम मात्रा में खरीदें या जरूरी ना हो तो ना खरीदें. इसके बाद ही गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी. पीएम की इस अपील के चलते लोगों में भी डर बैठ गया था कि सोने की कीमतें शायद आसमान छू देंगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ, पूरे महंगाई के दौर में सोने की कीमतों में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 19 Jun 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Gold Price Gold News Gold Import Duty
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