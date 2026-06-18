अंडमान में देश को मिल गया खुद का गैस सोर्स, जानिए इससे आम जनता को क्या होगा फायदा

Gas News: बीते दिनों भारत के अंडमान द्वीप में गैस का खजाना मिला था. सरकारी कंपनी ऑइल इंडिया लिमिटेड ने बताया था कि अंडमान के समुद्री क्षेत्र में नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार मिला था. जिससे आम लोगों में भी काफी खुशी देखी गई. देश में बढ़ती गैस की किल्लत के बीच ये राहत की खबर थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खोज की भारत के लिए कितनी जरूरी है और आम जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है? आइये बताते हैं.

क्यों जरूरी है ये खोज?

अंडमान बेसिन में नेचुरल गैस मिलना बड़ा भारत के लिए बहुत फायदेमंद है. हालांकि ये बात साबित होने में थोड़ा समय लगेगा कि, लेकिन फिर भी ये खोज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसके पीछे तीन कारण बताए जा रहे हैं, आइये बताते हैं:

यहां गैस मिलने से पता चलता है कि अंडमान बेसिन में तेल और गैस बनने और जमा होने की प्रक्रिया है. इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में बड़ा ऊर्जा भंडार मिलने की संभावना है.

इस खोज से वैज्ञानिकों और कंपनियों का भरोसा बढ़ा है कि अंडमान क्षेत्र में आगे भी खोजबीन करना फायदेमंद हो सकता है.

इस खोज के बाद से दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों का भारत में निवेश पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें यहां नए अवसर दिखाई देंगे.

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पेट्रोलियम मंत्रालय का क्या कहना है

इस बारे में द प्रिंट के साथ बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि, 'ये खोज साबित करती है कि अंडमान बेसिन में तेल और गैस के अच्छे भंडार मिलने की भूवैज्ञानिक संभावना है. साथ ही, भारत के अन्य गहरे और अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में भी ऐसे संसाधन मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है.'

अंडमान में गैस मिलने के मायने

अंडमान बेसिन में गैस मिलना एक जरूरी खोज है, लेकिन इसे अभी केवल शुरुआत कहा जा सकता है. क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां गैस निकलेगी या नहीं और उसे बेचना आर्थिक रूप से संभव होना या नहीं, ये तय करना जल्दबाजी होगी. ये इसलिए भी है क्योंकि अभी नहीं पता है कि गैस की गुणवत्ता कैसी है, ये कहां से आई है, इसमें कितनी ऊर्जा है आदि.

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हालांकि जब ये गैस का भंडार मिला था तब ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा था कि वो गैस के और नमूने को इकट्ठा कर रहे हैं और इससे गैस की क्वालिटी, ऊर्जा, कहां से आई है आदि चीजों का पता लगाया जाएगा. कंपनी की शुरुआती जांच की मानें तो ये खोज इस बात का मजबूत संकेत है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस के स्रोत मौजूद हो सकते हैं या उनके जमा होने की संभावना है. इससे भविष्य की खोज योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी.

बता दें कि अंडमान ने 5 जून को इस गैस के भंडार का पता चला था. तेल कंपनी की तरफ से बताया गया था कि अंडमान के तट के पास विजयपुरम-3 में एक कुएं में प्राकृतिक गैस मिली है. ये इस क्षेत्र में कंपनी की दूसरी जरूरी हाइड्रोकार्बन (तेल-गैस) की खोज है. कंपनी के मुताबिक विजयपुरम-3 कुआं अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है.