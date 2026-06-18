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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price: तुरंत खरीद लो सोना, कुछ महीनों में बढ़ने वाले हैं दाम, 40% का होगा इजाफा- रिपोर्ट

Gold Price: तुरंत खरीद लो सोना, कुछ महीनों में बढ़ने वाले हैं दाम, 40% का होगा इजाफा- रिपोर्ट

Gold Price: सोने की कीमतों में आने वाले समय में और भी बढ़ोतरी होने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है. आइये बताते हैं कब और कितना इजाफा होने वाला है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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Gold Price Hike: सोने की कीमतों में आए दिन उतार- चढ़ाव तो देखने को मिलता ही रहता है. पिछले कुछ दिनों में ही सोने की कीमतों में हल्का- फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला था. हालांकि ये फर्क इतजा ज्यादा नहीं था कि लोगों को परेशान कर दे. लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में तगड़ा उछाल आने वाला है.

बढ़ेगी सोने की कीमतें!
दरअसल हाल ही में मनी कंट्रोल ने जेपी मोरगन बैंक की रिपोर्ट्स शेयर की हैं. इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सोने की कीमतें जल्दी ही बढ़ने वाली हैं. इन रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2026 की चौथी तिमाही तक सोने कीमतों में करीब 6 हजार डॉलर प्रति औंस के हिसाब से इजाफा हो सकता है. इतना ही नहीं साल 2027 के आखिर तक आते- आते सोने की कीमतों में 6,300 डॉलर प्रति औंस तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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फिलहाल सोने की कीमतों और इसके स्तर को देखा जाए तो आने वाले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में करीब 40% की बढ़ोतरी हो सकती है. आम जनता के लिए ये बात थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है. खासतौर से भारतीयों के लिए, क्योंकि यहां पर सोने को केवल धातु नहीं माना जाता है बल्कि इमोशंस के साथ भी ये जुड़ा है. हर तीज- त्यौहार पर सोना खरीदा जाता है. कीमत बढ़ने से हो सकता है खरीद में भी थोड़ी कमी आए.

महंगाई बढ़ी पर सोने के भाव नहीं
बता दें कि फरवरी के बाद से जब से ईरान और यूएस के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तभी से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी. देश में पेट्रोल- डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई की मार लोगों ने झेली थी. हलांकि इस महंगाई का खासा असर सोने की कीमतों पर नहीं देखा गया. जिस हिसाब से सोने की कीमतों में इजाफा लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ. हां लेकिन हल्की- फुल्की हलचल तो सराफा बाजार में देखी ही गई थी. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 18 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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