ग्लोबल संकेतों ने बदला बाजार का मूड, जानिए किन सेक्टर्स ने कराई निवेशकों की बंपर कमाई

Share Market News: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने सोमवार, 15 जून को लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ समाप्त किया, जब यू.एस. और ईरान ने मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज को फिर से खोलने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक समझौते की घोषणा की. इस विकास ने ऊर्जा आपूर्ति के बारे में चिंताओं को कम किया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई और वैश्विक बाजारों में निवेशकों की भावना को बढ़ावा मिला.

निफ्टी 50 ने 350 से अधिक अंकों की गैप-अप के साथ खुला लेकिन सत्र के दौरान अपने शुरुआती लाभ का कुछ हिस्सा खो दिया, इंट्राडे निम्न स्तर 23,817.80 तक छूने के बाद 23,900 के स्तर के आसपास मंडराने लगा. अंततः बेंचमार्क इंडेक्स 23,853.90 पर बंद हुआ, जो 231 अंक या 0.98 प्रतिशत ऊपर था. सेंसेक्स 736.38 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 76,264.33 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी भी 0.68 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इंडिया VIX, बाजार का डर गेज, 2.5 प्रतिशत घटा, जो अस्थिरता की चिंताओं को कम करता है.

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शीर्ष 3 मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स:

आईएफसीआई लिमिटेड: आईएफसीआई लिमिटेड ने 30.98 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम के साथ एक मजबूत ट्रेडिंग सत्र देखा. स्टॉक ने रु 91.30 का उच्चतम स्तर छुआ, जो इसका 52-सप्ताह का उच्चतम भी है, और वर्तमान में रु 89.00 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद रु 84.57 की तुलना में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण रु 23,414.13 करोड़ है. स्टॉक ने 92.52 प्रतिशत रिटर्न अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से दिया है. इस काउंटर ने सत्र के दौरान वॉल्यूम स्पाइक के साथ मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट दर्ज किया.

कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड: कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड ने 3.92 करोड़ शेयरों का ट्रेडेड वॉल्यूम दर्ज किया. स्टॉक ने रु 386.70 का इंट्राडे उच्चतम स्तर छुआ और वर्तमान में रु 382.50 पर ट्रेड कर रहा था, जो इसके पिछले बंद रु 344.75 से ऊपर था, 10.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रहा था. कंपनी का बाजार पूंजीकरण रु 39,511.58 करोड़ था. हालांकि यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम रु 617.70 से नीचे बना हुआ है, स्टॉक ने 16.95 प्रतिशत रिटर्न अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से उत्पन्न किया है. स्टॉक ने वॉल्यूम स्पाइक के साथ मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा.

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अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड: अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने सत्र के दौरान 3.87 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग गतिविधि देखी. स्टॉक ने रु 140.13 का उच्चतम स्तर छुआ और वर्तमान में रु 131.80 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इसका पिछला बंद मूल्य रु 123.06 था, जो 7.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण रु 3,712.34 करोड़ है. स्टॉक ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 30.50 प्रतिशत रिटर्न दिया है, जबकि यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर रु 218.44 से नीचे बना हुआ है. काउंटर ने एक मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट और वॉल्यूम स्पाइक दर्ज किया, जो बढ़ी हुई ट्रेडिंग भागीदारी का संकेत देता है.