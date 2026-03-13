Real Estate Trend: युवाओं ने बदला रियल एस्टेट ट्रेंड, कम उम्र में घर खरीद रहे युवा; जानिए विशेषज्ञों की राय
भारत का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की अगुवाई अब युवा कर रहे हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक Gen Z और युवा मिलेनियल्स अब पहले से कम उम्र में घर खरीद रहे हैं...
India Real Estate Trend: भारत का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की अगुवाई अब युवा कर रहे हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक Gen Z और युवा मिलेनियल्स अब पहले से कम उम्र में घर खरीद रहे हैं और मेट्रो शहरों की जगह टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर रुख कर रहे हैं.
होम फाइनेंस प्लेटफॉर्म BASIC Home Loan की रिपोर्ट “How Bharat Finances Its Housing Dreams” के अनुसार, डिजिटल लोन और बेहतर फाइनेंसिंग विकल्पों की वजह से युवाओं के लिए घर खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो गया है.
क्यों बदल रहा है हाउसिंग ट्रेंड
विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं:
डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स से आसान और तेज होम लोन
बेहतर वित्तीय जागरूकता
टियर-2 और टियर-3 शहरों में कम प्रॉपर्टी कीमतें
छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
Ashish Bhutani, CEO, Bhutani Infra के मुताबिक आज की युवा पीढ़ी रियल एस्टेट को लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन के भरोसेमंद माध्यम के रूप में देख रही है. डिजिटल लोन अप्रूवल ने घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है.
वहीं E Lakshminarayana Reddy, Founder और CEO, EARA Group का कहना है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम कीमतें खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं.
इसके अलावा Prakhar Agrawal, Director, Rama Group के अनुसार आज के युवा खरीदार सिर्फ घर नहीं बल्कि बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं. ग्रीन स्पेस, सस्टेनेबल डिजाइन और हेल्दी कम्युनिटी लिविंग जैसे फैक्टर अब घर खरीदने के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत का हाउसिंग सेक्टर युवा खरीदारों, डिजिटल फाइनेंसिंग और छोटे शहरों की बढ़ती आर्थिक ताकत के दम पर और तेजी से बढ़ सकता है.
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Source: IOCL