हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे

अब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे

Adani Group: अडानी ग्रुप ने बंगाल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपनी दिलचस्पी दिखाई है. इसमें हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने की भी बात शामिल हैं. इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अडानी समूह पश्चिम बंगाल में अपना निवेश बढ़ाना चाहता है.
  • समूह हुगली नदी नीचे सुरंग परियोजना में रुचि रखता है.
  • अडानी बिजली, डीप-सी पोर्ट में निवेश का आकलन.
  • अडानी निवेश हेतु पारदर्शी नीतिगत ढांचा चाहता है.

Gautam Adani Bengal Investment: पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए 2026  के विधानसभा चुनाव के बाद बनी शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार राज्य की कायापलट करने में लगी हुई है. इस बीच कई बड़े फैसले भी लिए गए.

राज्य को विकास के रास्ते ले जाने के लिए सरकार की नजर भारी औद्योगिक निवेश पर भी है. इसके चलते खुद मुख्यमंत्री देश के कॉपार्रेट घरानों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि न केवल बंगाल की पहचान एक 'बिजनेस-फ्रेंडली' राज्य के रूप में हो, बल्कि बड़े निवेश से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिले और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे. 

बंगाल में निवेश की तैयारी 

इस बीच, ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की तैयारी बंगाल में पांव पसारने की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अडानी ग्रुप पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. ग्रुप की दिलचस्पी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, जिसमें हुगली नदी के नीचे बनने वाली सुरंग भी शामिल है. साथ ही, ग्रुप राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मांग कर रहा है.

हुगली नदी के नीचे टनल

अडानी ग्रुप के अधिकारी ने PTI को बताया कि कोलकाता में ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है. इसके चलते अडानी ग्रुप कोलकाता शहर को सीधे नेशनल हाइवे से जोड़ने और भारी मालवाहक वाहनों को बिना जाम के निकालने के लिए हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है. उन्होंने बताया, ''हम ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं." उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसी पहल बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में ग्रुप की मुख्य क्षमताओं के अनुरूप है.

पावर सेक्टर में भी होगी एंट्री!

अडानी ग्रुप इन दिनों राज्य के पावर जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में निवेश का भी मूल्यांकन कर रहा है. उनका मानना है कि इस सेक्टर में निजी कंपनियों के आने से प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिससे बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा. इसके अलावा, अडानी ग्रुप पहले ही कह चुका है कि वह राज्य में गहरे समुद्र वाले पोर्ट (डीप-सी पोर्ट) के मौके पर भी विचार करेगा. एक अधिकारी ने बताया, ''डीप-सी पोर्ट एक अच्छा मौका है, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जैसे एनवायरनमेंटल मंजूरी और केंद्र व राज्य के बीच अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दे.''

ये भी पढ़ें:

Elon Musk: दौलत के मामले में धनकुबेर अंबानी-अडानी से कितने आगे हैं एलन मस्क, अंतर कर देगा हैरान 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Adani Group GAUTAM ADANI SUvendu Adhikari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे
अब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे
बिजनेस
Share Market: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरा शेयर बाजार, 557 अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी नीचे
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरा शेयर बाजार, 557 अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी नीचे
बिजनेस
Gold Import: सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स
सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स
बिजनेस
LPG Rate Today: कितनी है आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
कितनी है आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
क्रिकेट
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर 'गुड्डू भैया' ने दिया बड़ा अपडेट, अली फजल बोले- 'ये एक एक्सपेरिमेंट है'
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर बोले अली फजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget