अब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे
Adani Group: अडानी ग्रुप ने बंगाल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपनी दिलचस्पी दिखाई है. इसमें हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने की भी बात शामिल हैं. इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी.
- अडानी समूह पश्चिम बंगाल में अपना निवेश बढ़ाना चाहता है.
- समूह हुगली नदी नीचे सुरंग परियोजना में रुचि रखता है.
- अडानी बिजली, डीप-सी पोर्ट में निवेश का आकलन.
- अडानी निवेश हेतु पारदर्शी नीतिगत ढांचा चाहता है.
Gautam Adani Bengal Investment: पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार राज्य की कायापलट करने में लगी हुई है. इस बीच कई बड़े फैसले भी लिए गए.
राज्य को विकास के रास्ते ले जाने के लिए सरकार की नजर भारी औद्योगिक निवेश पर भी है. इसके चलते खुद मुख्यमंत्री देश के कॉपार्रेट घरानों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि न केवल बंगाल की पहचान एक 'बिजनेस-फ्रेंडली' राज्य के रूप में हो, बल्कि बड़े निवेश से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिले और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे.
बंगाल में निवेश की तैयारी
इस बीच, ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की तैयारी बंगाल में पांव पसारने की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अडानी ग्रुप पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. ग्रुप की दिलचस्पी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, जिसमें हुगली नदी के नीचे बनने वाली सुरंग भी शामिल है. साथ ही, ग्रुप राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मांग कर रहा है.
हुगली नदी के नीचे टनल
पावर सेक्टर में भी होगी एंट्री!
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