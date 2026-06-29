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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel News: पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर सरकार ने बदले नियम, जानें 1 जुलाई से क्या बदलेगा? टंकी फुल कराने वाले ध्यान दें

Petrol-Diesel News: पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर सरकार ने बदले नियम, जानें 1 जुलाई से क्या बदलेगा? टंकी फुल कराने वाले ध्यान दें

Petrol Diesel News: पिछले कई महीनों से पेट्रोल डीजल को लेकर हो रही दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं. सरकार ने तेल की बिक्री और वितरण पर लगाई सभी पाबंदियां अब हटा दी हैं. जानें इससे आपको कैसे राहत मिलेगी.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 29 Jun 2026 08:41 PM (IST)
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Petrol Diesel Rules Changes: पेट्रोल और डीजल को लेकर आम जनता को सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाई गई अस्थायी पाबंदियां वापस लेने का फैसला किया है. यह फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू होगा. 

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और काला बाजारी रोकने के लिए 12 जून 2026 को कुछ अस्थायी नियम लागू किए थे. इसके तहत एक वाहन को एक दिन में पेट्रोल पंप से अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकता था. वहीं औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंप की बजाय तय किए गए कंज्यूमर पंप से ईंधन लेने के निर्देश दिए गए थे. 

देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य- सरकार

पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य हो गई है. ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और हालात में सुधार होने के बाद इन पाबंदियों की जरूरत नहीं रह गई है. 

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कालाबजारी-जमाखोरी पर रोक लगी- सरकार

सरकार के मुताबिक इन अस्थायी नियमों से पश्चिम एशिया संकट के दौरान आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली और काला बाज़ारी व जमाखोरी पर भी रोक लगी. अब हालात सामान्य होने के कारण 1 जुलाई से सभी अस्थायी प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएंगे.

होर्मुज संकट से सप्लाई पर पड़ा बुरा असर

बता दें कि जब से ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, तभी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट पैदा हो गया. इसकी वजह से देश में पेट्रोल-डीजल और गैस सप्लाई की दिक्कतें बढ़ गई थीं. आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने तेल की बिक्री को लेकर कई नियम तय किए, ताकि तेल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी रहे.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 29 Jun 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
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