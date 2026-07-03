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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price: क्या आज है सोना खरीदने का अच्छा मौका? एक्सपर्ट्स ने बताया, अब और कीमत गिरेगी या नहीं

Gold Price: क्या आज है सोना खरीदने का अच्छा मौका? एक्सपर्ट्स ने बताया, अब और कीमत गिरेगी या नहीं

Gold Price: सोने की कीमतों में उतार- चढ़ाए आए दिन देखने को मिलता है रहता है. ऐसे में हाल ही में एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आज यानी 3 जुलाई 2026 को सोना खरीदें या नहीं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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Gold Price Today: सोने की कीमतों में आए दिन उतार चढ़ाव आता ही रहता है. लेकिन इन दिनों MCX गोल्ड अगस्त फ्यूचर्स (Gold August Futures) में तेजी बनी हुई है. निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद सोने की कीमत मजबूत स्थिति में कारोबार कर रही है. ऐसे में अब एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आज के दिन यानी 3 जुलाई को सोना खरीदना चाहिए या नहीं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी एंड करेंसी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी ने के मुताबिक सोने की कीमत अभी शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज और पिछले कारोबारी सेशन के सपोर्ट लेवल से ऊपर बनी हुई है. इससे ये संकेत मिलता है कि बाजार में खरीदारों की पकड़ अभी भी मजबूत है, हालांकि RSI ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है.

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कब खरीदें सोना
आज यानी 3 जुलाई को अगर सोना खरीदने का मन बना रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको सलाह दी जाती है कि अगर कीमत 1,47,400 रुपये के आसपास आए तो खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है. वहीं, जोखिम से बचने के लिए 1,46,800 रुपये के नीचे सख्त स्टॉप-लॉस जरूर रखें.

तकनीकि चार्ट के मुताबिक
तो वहीं तकनीकी चार्ट पर सोने की चाल अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है. कीमतें लगातार हायर हाई (Higher High) और हायर लो (Higher Low) बना रही हैं, जो तेजी के ट्रेंड का संकेत है. इसके अलावा शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज में बुलिश क्रॉसओवर, MACD का पॉजिटिव संकेत और पिछले कारोबारी दिन के पिवट सपोर्ट के ऊपर कारोबार करना ये दिखाता है कि बाजार में खरीदारी का माहौल अभी भी मजबूत है.

तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह को समझते हुए उसी हिसाब से सोच- समझकर ही फैसला करें और सोने में निवेश करें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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