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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday July 2026: जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैक, आपके राज्य में कब-कब रहेगी छुट्टी, यहां है पूरी डेट लिस्ट

Bank Holiday July 2026: जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैक, आपके राज्य में कब-कब रहेगी छुट्टी, यहां है पूरी डेट लिस्ट

Bank Holiday July 2026: जुलाई के महीने में बैंक कब- कब बंद रहने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट और छुट्टी का कारण बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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Bank Holiday July 2026: बस दो दिन बाद जुलाई के महीने की शुरुआत हो रही है. अगर आप इस महीने में बैंक से जुड़े कोई काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जुलाई की बैंक छुट्टियों के बारे में तो पता होना ही चाहिए. अगर आपको छुट्टियों का पता हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. 

बता दें कि जुलाई में टोटल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. अलग- अलग शहर और राज्यों में छुट्टियां कब कब है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. साथ ही 12 दिन बैंक क्यों बंद रहने वाले हैं, इसकी जानकारी भी यहां है.  

जुलाई में कब- कब बंद रहेंगे बैंक? 

छुट्टी की तारीख छुट्टी का कारण कहां- कहां रहेगी छुट्टी
5 जुलाई रविवार देशभर में
6 जुलाई MHIP दिवस  आइजॉल 
9 जुलाई बेहदिएनखलाम शिलांग
11 जुलाई दूसरा शनिवार देशभर में
12 जुलाई रविवार देशभर में
16 जुलाई रथ यात्रा, कांग और हरेला त्योहार भुवनेश्वर, देहरादून और इंफाल
17 जुलाई तिरोत सिंह की पुण्यतिथि शिलांग
18 जुलाई द्रुकपा त्शे जी पर्व गंगटोक
19 जुलाई रविवार देशभर में
22 जुलाई खारची पूजा अगरलता
25 जुलाई चौथा शनिवार देशभर में
26 जुलाई रविवार देशभर में

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बैंक बंद है तो कैसे होगा काम?
अगर आपके शहर में बैंक बंद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक ब्रांच भले बंद रहें, लेकिन डिजिटल बैंकिंग  सामान्य रूप से चलती रहेंगी.आप UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और बैंकिंग ऐप से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. 

कैश जमा करना है तो क्या करें?
बैंक बंद है तो और आपको अपने खाते में कैश जमा करना है तो भी आपको परेशानी नहीं होगी. ऐसे में आप बैंक के बाहर लगे कैश डिपॉजिट मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आसानी से कैश खाते में चला जाता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Bank Business News Bank Holiday RBI
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