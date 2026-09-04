FSSAI का नया नियम, स्कूल के 50 मीटर तक नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मंजूरी पर निर्भर है।

आज के समय के बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर मिलने वाला जंक फूड खाना पसंद होता है. ऐसे में आपने देखा होगा कि स्कूल के बाहर कई सारी चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे जंक फूड को बच्चे खरीदकर खाते हैं. ऐसे में ये सारी चीजें कम उम्र से ही ज्यादा खाना उनकी सेहत पर असर डाल सकती है. इसी समस्या को देखते हुए खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.

दरअसल, FSSAI स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की ब्रिक पर रोक लगाने की तैयारी में है, ताकि बच्चे बाहर मिलने वाले जंक फूड को कम खाए. अगर बच्चे बाहर का न खाकर घर का बना हेल्दी खाना खाएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी.

जंक फूड पर रोक लगाने की तैयारी

FSSAI के CEO ने बताया कि स्कूल कैंपस में और उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है. FSSAI का मानना है कि अगर बच्चों को स्कूल के अंदर या बाहर ज्यादा जंक फूड उपलब्ध नहीं होंगे तो उनको शुरुआत से ही इन्हें खाने की आदत नहीं पड़ेगी.

किन-किन चीजों पर लगेगी रोक?

स्कूल के 50 मीटर के दायरे में इन सामानों की ब्रिकी पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है. इनमें शामिल है

ज्यादा फैट वाला खाना

कोल्ड ड्रिंक्स

चिप्स

ज्यादा शुगर वाला खाना

और तेज नमक वाला खाना

सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा प्रस्ताव

सबसे जरूरी बात तो यह है कि अभी ये केवल एक प्रस्ताव है. हालांकि, FSSAI ने इस नियम से जुड़े ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है लेकिन अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है. अगर सुप्रीम कोर्ट से इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में स्कूल के 50 मीटर के दायरे में कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स जैसे जंक फूड की बिक्री पर रोक लग सकती है.

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बच्चों पर क्या पड़ेगा असर

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा जैसे

स्कूल के आसपास में कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स जैसे जंक फूड आसानी से नहीं मिलेंगे.

बच्चों को इन सभी चीजों को खाने की आदत छूट सकती है.

बच्चे ज्यादा से ज्यादा घर का खाना और फल जैसे दूसरे पौष्टिक स्नैक्स को खाएंगे.

इन सभी चीजों को खाने से होने वाली बीमारी से बच्चों को बचाने में मदद मिलेगी.

कम उम्र से ही अगर बच्चे हेल्दी फूड खाएंगे तो उन्हें ये सारे जंक फूड खाने की क्रेविंग नहीं होगी.

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