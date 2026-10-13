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हिंदी न्यूज़बिजनेसच्युइंग गम पर लगेगा भारी टैक्स, हाई कोर्ट ने फैसले में कहा- यह खाने की चीज नहीं है

च्युइंग गम पर लगेगा भारी टैक्स, हाई कोर्ट ने फैसले में कहा- यह खाने की चीज नहीं है

गुजरात हाई कोर्ट ने च्युइंग गम को खाने की चीज या मिठाई मानने से इनकार कर दिया है. जानें 4% की जगह 12.5% VAT लगाने के फैसले की वजह और ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Oct 2026 12:53 PM (IST)
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बच्चों से लेकर बड़ों तक, च्युइंग गम चबाना कई लोगों को पसंद होता है. लेकिन अब च्युइंग गम को लेकर गुजरात हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है, जिसकी चर्चा हो रही है. कोर्ट ने कहा है कि च्युइंग गम को खाने की चीज या मिठाई की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसे चबाने के बाद निगला नहीं जाता, बल्कि इसका बचा हुआ हिस्सा फेंक दिया जाता है.

पहले इसे मिठाई और कन्फेक्शनरी की श्रेणी में रखकर 4% टैक्स लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर 12.5% वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) लगाने के फैसले को बरकरार रखा है. 

क्या है पूरा मामला?
मामला गुजरात की एक कंपनी Cad Mak Chew Foods का है, जो पेपरमिंट, शुगर कैंडी और च्युइंग गम बनाती है. टैक्स को लेकर विवाद काफी पुराना है. फरवरी 2007 में वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कंपनी के परिसर का निरीक्षण किया था. इसके बाद बिक्री और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड की जांच हुई.

फिर साल 2011 में टैक्स विभाग ने च्युइंग गम की बिक्री पर 12.5% VAT लगाने का फैसला किया. विभाग का मानना था कि च्युइंग गम को मिठाई या खाने की चीजों वाली श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. इसी बेसिस पर कंपनी पर पेनल्टी के रूप में 9.83 लाख रुपये टैक्स लगाए गए थे.

कंपनी ने क्या किया?

कंपनी ने इसी फैसले को फिर चुनौती दी. बाद में VAT ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए च्युइंग गम को मिठाई और मीठे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा और इस पर 4% टैक्स लागू किया. लेकिन अब गुजरात सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है. 

हाई कोर्ट ने क्या कहा?
गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ मीठा स्वाद होने से किसी चीज को खाने लायक सामान नहीं माना जा सकता है. च्युइंग गम चबाने पर उसका स्वाद और मिठास महसूस होती है, लेकिन इसे बिल्कुल भी निगला नहीं जाता है.

कोर्ट ने कहा है कि च्युइंग गम को मिठाई और मीठे खाद्य पदार्थों की टैक्स श्रेणी में रखना सही नहीं है. इस तरह कोर्ट ने VAT ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले को पलटते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है. बस इसलिए अब च्युइंग गम पर 12.5% VAT लागू होगा. मतलब अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो 4% टैक्स के हिसाब से उसपर 4 रुपये टैक्स लगेगा. वहीं, 12.5% टैक्स के हिसाब से 12.50 रुपये टैक्स देना होगा. 

क्या देशभर में च्युइंग गम होगा महंगा?
कोर्ट के फैसले में च्युइंग गम का टैक्स बढ़ा दिया गया है. लेकिन मामला तो गुजरात का है तो इसे पूरे भारत में च्युइंग गम पर ज्यादा टैक्स नहीं लगने वाला है. ये सिर्फ गुजरात के लिए है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
High Court TAX
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