Jio-Nayara के पंपों पर पेट्रोल डीजल HP, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से महंगा क्यों?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकारी कंपनियों को सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है.

नायरा एनर्जी और जियो बीपी इन दोनों ही निजी तेल कंपनियों ने हाल ही में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा किया है. एक तरफ नायरा ने 3 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. वहीं, 11 अक्टूबर 2026 को Jio-bp ने भी नायरा की ही तरह पेट्रोल की कीमतें 5 रुपये और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी.

क्यों प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स ने बढ़ाए दाम?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की लागत बढ़ने से इन प्राइवेट रिटेलर्स को नुकसान हो रहा था. इससे बचने के लिए कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़े. यहां एक बात और भी है कि IOCL, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों के पास देश में अपनी रिफाइनरीज हैं, अपना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हैं.

वहीं Jio-bp और Nayara Energy जैसे प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स को सिंगापुर और वैश्विक बाजारों में चल रहे भाव के आधार पर अपनी कीमतें तय करनी पड़ती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि Nayara और Jio-bp दोनों प्राइवेट और कमर्शियल कंपनियां हैं और सिंगापुर को एशिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार केंद्र माना जाता है.

इस वजह से पूरे एशिया महाद्वीप में पेट्रोल-डीजल की की खरीद-बिक्री के लिए सिंगापुर कमोडिटी मार्केट के दामों को बेस (मानक) माना जाता है, जिसे nayara और Jio-bp भी फॉलो करते हैं. ऐसे में अगर सिंगापुर में रिफाइंड पेट्रोल-डीजल की डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये कंपनियां भी भारत में अपनी रिफाइनरी से निकलने वाले तेल की कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ा देती हैं ताकि उन्हें कहीं से नुकसान न हो.

सरकारी तेल कंपनियों ने क्यों नहीं बढ़ाए दाम?

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. बावजूद इसके IOCL, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने रिटेल स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है. इस वजह से इन्हें डीजल पर लगभग 9 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर का भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. फिर भी आम उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं.

इसकी एक दूसरी वजह यह है कि वैश्विक संकट के समय सरकारी कंपनियों को ज्यादा नुकसान होने पर सरकार उनके लिए सब्सिडी, टैक्स कटौती या किसी विशेष राहत पैकेज का इंतजाम करती है, जिससे हो रहे घाटे की भरपाई हो जाती है.जबकि प्राइवेट तेल कंपनियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है.

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