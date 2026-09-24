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हिंदी न्यूज़बिजनेसफ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'

फ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'

एचडीएफसी बैंक की योजना से फ्लाइट में पैसेंजर्स को बिना इंटरनेट पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, जिससे कई काम आसान होंगे. बैंक अपने कस्टमर्स के लिए डिजिटल रुपया गिफ्ट वाउचर्स भी लाने वाला है.

Written By : मीनाक्षी प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 12:15 PM (IST)
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बहुत जल्द आपको फ्लाइट में बिना इंटरनेट के भी खरीदारी करने का मौका मिलेगा. HDFC बैंक फ्लाइट में भी डिजिटल रुपया पेमेंट की सुविधा देने जा रहा है और इसके लिए ये आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को कई नए तरीकों से इस्तेमाल करेगा.

फ्लाइट में पैसेंजर्स को बिना इंटरनेट पेमेंट करने की सुविधा मिलने से कई काम आसान हो जाएंगे. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स से लेकर कॉरपोरेट अलाउंस और अन्य कई फायदे भी एचडीएफसी बैंक के डिजिटल रुपया से मिल पाएंगे.

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जानें एचडीएफसी बैंक की योजना से आपका क्या फायदा

  • एचडीएफसी बैंक फ्लाइट में डिजिटल रुपया पेमेंट की सुविधा दिलाने पर काम कर रहा है जिसके जरिए कस्टमर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी फ्लाइट में एचडीएफसी बैंक के पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस पर खाने-पीने और सीट अपग्रेड जैसी सुविधाएं ले पाएंगे.
  • एचडीएफसी के डिजिटल रुपया वॉलेट को BHIM यूपीआई पर भी यूज किया जा सकेगा. यानी ग्राहक अन्य यूपीआई स्टाइल पेमेंट्स को भी अपने CBDC वॉलेट
    से कर पाएंगे. वहीं मर्चेंट-दुकानदारों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा.
  • इसके अलावा एचडीएफसी बैंक डिजिटल रुपये गिफ्ट वाउचर्स को डेवलप कर रहा है. बहुत जल्द इसकी मदद से ग्राहक यूपीआई जैसे मर्चेंट पेमेंट करने के लिए CBDC वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस CBDC वॉलेट को BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है जिससे ग्राहक आम यूपीआई की तरह ही इस डिजिटल करेंसी को यूज कर पाएंगे.

एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या है खास

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स को यूज करने वाले कस्टमर भी अपने पॉइंट्स को डिजिटल रुपये में रिडीम कर पाएंगे. डिजिटल रुपये में कन्वर्ट किए हुए इन पॉइंट्स को ग्राहक कई जगह फायदा ले सकते हैं जैसे कि डाइनिंग, फ्यूल, कपड़ों और इलेक्ट्रोनिक्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए भी हैं कई फायदे

कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए बैंक डिजिटल रुपया पोर्टल बना रहा है. इससे कॉरपोरेट नेटबैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनियां सीधे डिजिटल रुपये में फ्यूल-ट्रैवल और खाने का अलाउंस दे पाएंगी. 

एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स के लिए डिजिटल रुपया गिफ्ट वाउचर्स भी लाने वाला है. इसके शुरू होने के बाद ये गिफ्ट वाउचर कस्टमर के HDFC Bank डिजिटल रुपये वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे. इसकी मदद से कस्टमर्स किसी भी दुकान/मर्चेंट पर UPI क्यूआर कोड पर स्कैन करके आम यूपीआई की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे.

बैंक के एक ऑफिशियल के मुताबिक ये डिजिटल रुपया सभी जगह काम आ सकेगा जैसे कि रिटेल और होलसेल मार्केट में इसके जरिए कुछ खास पेमेंट हो सकेंगे. ये डिजिटल रुपया बैंक के नियमों के पालन और ऑडिट से जुड़ी सभी सुविधाओं को भी पूरा कर पाने में सक्षम रहेगा.

यह भी पढ़ें- इस महीने 25 सितंबर को ही आ जाएगी सैलरी, जानें सरकार के इस फैसले की असली वजह

About the author मीनाक्षी प्रकाश

मीनाक्षी प्रकाश इस समय abp न्यूज में बिजनेस सेक्शन के कामकाज को देख रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत देश के सबसे बड़े आर्थिक पोर्टल मनीकंट्रोल डॉटकॉम के हिंदी संस्करण हिंदी.मनीकंट्रोल डॉटकॉम के साथ की थी. भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय राजनीति से जुड़े विषयों पर भी इनकी नजर रहती है.
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Published at : 24 Sep 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
HDFC Bank DIGITAL RUPEE
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