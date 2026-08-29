Delhi-NCR में बढ़ेगा ऑटो का किराया, CNG की महंगाई के बाद तेज हुई मांग
दिल्ली-एनसीआर में CNG महंगी होने के बाद ऑटो-टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग उठाई है. CNG 3.89 प्रति किलो महंगी होकर दिल्ली में 86.98 पहुंच गई है, जिससे यात्रियों पर असर पड़ सकता है.
Delhi-NCR Auto Taxi Fare News: दिल्ली-NCR में सफर करने वाले लोगों की जेब पर जल्द ही महंगाई की मार पड़ने वाली है. दिल्ली और आसपास के शहरों में CNG की कीमत बढ़ने के बाद ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग तेज कर दी है. यूनियन का कहना है कि ईंधन महंगा होने से ड्राइवरों का खर्च लगातार बढ़ रहा है और मौजूदा किराए में गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो रहा है.
क्यों बढ़ाने की मांग हो रही है ऑटो-टैक्सी का किराया?
CNG की कीमत में हालिया बढ़ोतरी से ड्राइवरों का रोजाना खर्च बढ़ गया है, जिससे उनकी रोजाना की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है. ऑटो-टैक्सी यूनियनों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में CNG के दाम कुल मिलाकर करीब 10-11 रुपये तक बढ़ चुके हैं. ऐसे में यूनियन चाहती है कि सरकार मौजूदा किराए की समीक्षा कर जल्द से जल्द नई दरें लागू करें. क्योंकि अगर किराया नहीं बढ़ाया जाता है, तो ड्राइवरों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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सरकार से की गई बड़ी मांग
ऑटो रिक्शा एसोसिएशन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महासचिव राजेंद्र सोनी ने सरकार से एक हफ्ते के भीतर किराया बढ़ाने की मांग की है. यूनियन का कहना है कि अगर किराया बढ़ाना मुमकिन नहीं है, तो CNG की बढ़ी कीमतों से ड्राइवरों को राहत देने के लिए सब्सिडी दी जाए.
यूनियन के महासचिव राजेंद्र सोनी ने जल्द किराया बढ़ाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो 9 सितंबर को हड़ताल की जा सकती है. ऐसे में अगर सरकार और यूनियनों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी सेवाएं प्रभावित हो सकती है.
दिल्ली में कितनी हो गई CNG की कीमत?
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के मुताबिक, शनिवार से दिल्ली और आसपास के शहरों में CNG के दाम में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है. बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG की कीमत करीब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.
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