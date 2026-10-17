रसोई गैस के दाम जानकर ही बुक करें सिलेंडर, दिल्ली से मुंबई तक देखें आज का ताजा रेट

रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हर घर के बजट से जुड़ी होती है. महीने की शुरुआत हो या त्योहारों का मौसम, लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है या महंगा. अगर आप भी आज एलपीजी सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जान लीजिए.

आज ताजा जानकारी के अनुसार, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 2810 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं. घरेलू गैस के दाम में अक्टूबर की शुरुआत में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई थी.

शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम

दिल्ली- 942 रुपए

मुंबई- 941.50 रुपए

कोलकाता- 968 रुपए

चेन्नई- 957.50 रुपए

नोएडा- 939.50 रुपए

गुरुग्राम- 950.50 रुपए

लखनऊ- 979.50 रुपए

जयपुर- 945.50 रुपए

पटना- 1,031.50 रुपए

हैदराबाद- 994 रुपए

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई?

घरेलू सिलेंडर के मुकाबले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में हाल में बढ़ोतरी हुई है. 1 अक्टूबर 2026 को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम शहर के अनुसार लगभग 62.50 रुपए से 70 रुपए तक बढ़ाए गए थे.

अब क्योंकि इस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, ढाबे, मिठाई की दुकानों पर ज्यादा किया जाता है तो ऐसे में गैस महंगी होने से इन कारोबारों का खर्च बढ़ जाता है. इसका असर आगे चलकर खाने-पीने की कुछ चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

शहर अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर का भाव

दिल्ली- 2810 रुपए

मुंबई- 2764.50 रुपए

कोलकाता- 2954 रुपए

चेन्नई- 2983 रुपए

नोएडा- 2810 रुपए

गुरुग्राम- 2828 रुपए

लखनऊ- 2932.50 रुपए

जयपुर- 2839 रुपए

पटना- 3100.50 रुपए

हैदराबाद- 3065 रुपए

सिलेंडर बुक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान-

गैस बुकिंग से पहले अपने शहर का लागू भाव जांचें. इसके अलावा सिलेंडर की डिलीवरी के समय बिल जरूर लें. सब्सिडी वाले ग्राहक अपने खाते में सब्सिडी अपडेट को चेक सकते हैं और गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए अपनी गैस कंपनी की आधिकारिक सेवा का इस्तेमाल करें.

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