अगले हफ्ते शेयर बाजार में रहेगी हलचल, खुलेंगे चार कंपनियों के आईपीओ; जानें पूरी डिटेल

Upcoming IPOs: अगर शेयर बाजार में निवेश कर बेहतर रिटर्न पाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अगला हफ्ता आपके लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस दौरान चार नए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे. इनमें से एक मेनबोर्ड और तीन SME सेगमेंट से होंगे. मेनबोर्ड सेगमेंट में शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का IPO मंगलवार 20 जनवरी को खुलेगा. वहीं, SME सेगमेंट में डिलॉजिक सिस्टम्स IPO, KRM आयुर्वेद IPO और शायोना इंजीनियरिंग IPO के लिए भी अगले हफ्ते से बोली लगनी शुरू होगी.

मेनबोर्ड सेगमेंट

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज IPO

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का IPO (Shadowfax Technologies IPO) आने वाले हफ्ते में खुलने वाला एकमात्र मेनबोर्ड इश्यू है, जिसका साइज 1,907.27 करोड़ रुपये है. इसमें फ्रेश इक्विटी शेयरों के बिक्री और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) दोनों होंगे. इश्यू के लिए प्राइस बैंड 118-124 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. आईपीओ के लिए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक बोली लगाने का मौका मिलेगा. 23 जनवरी को शेयर अलॉट किए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा, शेयरों की लिस्टिंग 28 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर होने की संभावना है.

SME IPOs

डिजिलॉजिक सिस्टम्स का IPO

डिजिलॉजिक सिस्टम्स का IPO (Digilogic Systems IPO) 20 जनवरी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा. यह पूरी तरह से एक बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसकी वैल्यू 81.01 करोड़ है. इसमें से 69.68 करोड़ के 0.67 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे और 11.33 करोड़ के 0.11 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है. IPO के लिए प्राइस बैंड 98-104 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इंडोरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बुक-रनिंग लीड मैनेजर के तौर पर काम कर रही है, जबकि Kfin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इश्यू के लिए रजिस्ट्रार चुना गया है.

केआरएम आयुर्वेद IPO

केआरएम आयुर्वेद IPO (KRM Ayurveda IPO) एक और SME IPO है, जिसके लिए निवेशक 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच बोली लगा सकेंगे. 77.49 करोड़ रुपये के इस इश्यू का प्राइस 128-135 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. अलॉटमेंट 27 जनवरी तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद 29 जनवरी को NSE SME प्लेटफॉर्म पर शेयरों की लिस्टिंग होगी.

शायोना इंजीनियरिंग IPO

शायोना इंजीनियरिंग (Shayona Engineering IPO) अगले हफ्ते खुलने वाला SME सेगमेंट का तीसरा IPO होगा. यह इश्यू पूरी तरह से नए शेयरों की पेशकश है. आईपीओ 22 जनवरी को खुलेगा और 27 जनवरी को बंद होगा. उम्मीद है कि 28 जनवरी को शेयरों के अलॉटमेंट के बाद 30 जनवरी को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगी.

इन आईपीओ की होगी लिस्टिंग

19 जनवरी- भारत कोकिंग कोल IPO

19 जनवरी- डेफ्रेल टेक्नोलॉजीज IPO

19 जनवरी- अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स IPO

21 जनवरी- अमागी मीडिया लैब्स IPO

21 जनवरी- नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज IPO

