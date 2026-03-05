पैसों का कर लें बंदोबस्त, मार्केट में धाकड़ IPO की होगी एंट्री; कंपनी ने सेबी के पास जमा कराया DRHP
Moneyview IPO: फिनटेक कंपनी Moneyview Limited ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास बीते 3 मार्च को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) भी जमा कराया है. इसमें नए शेयरों के साथ OFS भी शामिल होगा.
Moneyview IPO: बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक यूनिकॉर्न मनीव्यू लिमिटेड (Moneyview Limited) आईपीओ लाने की तैयारी में है. कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास बीते 3 मार्च को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) भी जमा कराया है.
DRHP के मुताबिक, कंपनी की तरफ से लाई ला रही इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) में 1500 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू (नए शेयर) और साथ ही बेचने वाले शेयरहोल्डर्स से 13.6 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है.
OFS में ये होंगे शामिल
आईपीओ में ऑफर-फॉर-सेल (OFS) विंडो के तहत प्रोमोटर्स पुनीत अग्रवाल और संजय अग्रवाल के साथ-साथ चित्रा अग्रवाल अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.
इनके अलावा, इंटरनेट फंड III Pte. Ltd., एक्सेल इंडिया IV (मॉरिशस) लिमिटेड, एक्सेल ग्रोथ IV होल्डिंग्स (मॉरिशस) लिमिटेड, क्रिमसन विंटर लिमिटेड, लोक कैपिटल IV LLC, लोक कैपिटल को-इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिबिट कैपिटल, इवॉल्वेंस इंडिया फंड IV लिमिटेड, एपिस ग्रोथ II (मिमोसा) Pte. Ltd, NLI स्ट्रेटेजिक वेंचर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, TI JPNIN इंडिया होल्डको लिमिटेड, TI प्लेटफॉर्म SMRS SMA, L.P., और DI इन्वेस्टमेंट LLC शामिल हैं, ये सभी OFS में हिस्सा लेंगे.
IPO के पैसों का इस्तेमाल
आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम में से 650 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी लोन डिस्बर्सल बढ़ाने और 450 करोड़ का इस्तेमाल अपनी सब्सिडियरी कंपनी Whizdm Finance के कैपिटल ग्रोथ के लिए करेगी. बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी. इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड हैं.
क्या करती है कंपनी?
2014 में शुरू की गई यह कंपनी डिजिटल लेंडिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़ी है. मनीव्यू अपने ऐप के जरिए 10000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन मुहैया कराती है. कंपनी उन्हें भी लोन देती है, जिनका क्रेडिट स्कोर कम है या जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं या सीमित है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
ये भी पढ़ें:
ईरान-इजरायल के बीच तनाव का असर, ताश की पत्तों की तरह ढह गए ये शेयर; आखिर क्या है कनेक्शन?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL