हिंदी न्यूज़बिजनेसQ3 नतीजे की कतार में अब Bharat Petroleum, 23 जनवरी को बोर्ड की मीटिंग में सब कुछ हो जाएगा क्लियर

Bharat Petroleum Corporation Limited: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को होगी. इसके दिसंबर तिमाही के फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 17 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

Bharat Petroleum Corporation Limited: अबू धाबी में तेल का एक नया भंडार मिलने के बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) इन दिनों सुर्खियों में है. अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (Bharat Petroleum Corporation) ने साथ में मिलकर अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक में एक तेल के भंडार को ढूंढ़ निकाला है.

इस खोज के बाद दोनों ही कंपनियों में गजब का उत्साह है. इसी क्रम में अब निवेशकों की नजर भारत पेट्रोलियम के तिमाही नतीजे पर है. इस सिलसिले में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुक्रवार, 23 जनवरी को मिलेंगे ताकि 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होने वाली तिमाही के फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जा सके और जल्द से जल्द उसका ऐलान किया जा सके. 

23 जनवरी को होगी बोर्ड की मीटिंग 

कंपनी ने 16 जनवरी को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "आपको सूचित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें कई अन्य बातों के अलावा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही और नौ महीनों के अनऑडिटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा पर भी विचार किया जाएगा." सेबी के नियम के तहत, तिमाही नतीजे से पहले कंपनी के डायरेक्टर्स, अधिकारी जैसे इनसाइडर्स इस तारीख तक शेयर ट्रेड नहीं कर सकेंगे. 

दूसरी तिमाही में कैसा रहा नतीजा? 

कारोबारी साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 6,442.53 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि Q2 FY26 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 3.1 परसेंट बढ़कर 1,21,570.90 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. सितंबर तिमाही के लिए EBITDA पिछली तिमाही के मुकाबले 1.2 परसेंट बढ़कर 9,778 करोड़ हो गया, जो पहले 9,664 करोड़ था, जबकि EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही के 8.6 परसेंट से बढ़कर 9.3 परसेंट हो गया. 

3600 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है कंपनी

BPCL के शेयर हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव से गुजर रहे हैं. इस मल्टीबैगर PSU स्टॉक ने पिछले पांच सेशन में 4 परसेंट से ज्यादा की बढ़त हासिल की है. हालांकि, एक महीने में इसमें 1.25 परसेंट की गिरावट भी आई है. बीते छह महीनों और एक साल में इसमें क्रमश: 5 परसेंट और 33 परसेंट का उछाल भी आया है.  BPCL के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद से 3600 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न देकर निवेशकों की दौलत को चार गुना से भी ज्यादा कर दिया है.

निवेशकों की चांदी! अगले हफ्ते डिविडेंड बांटने के मूड में कई कंपनियां, चेक करें रिकॉर्ड डेट समेत बाकी डिटेल 

Published at : 17 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Bharat Petroleum BCCL Bharat Petroleum Q3 Results
