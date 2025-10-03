ट्रंप टैरिफ टेंशन के बीच भारत के लिए एक और झटका, कम हो गया विदेशी मुद्रा भंडार

India's Forex Reserve: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 सितंबर को समाप्त हुए हफ्ते में 2.33 अरब डॉलर घटकर 700.24 अरब डॉलर पर आ गया. आरबीआई ने शुक्रवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए. एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 702.57 अरब डॉलर था, जो 39.6 करोड़ डॉलर की कमी के साथ गिरा.

विदेशी मुद्रा भंडार गिरावट

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.39 अरब डॉलर घटकर 581.76 अरब डॉलर हो गईं. इन आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव भी शामिल होता है.

हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार इतने पर्याप्त हैं कि ये 11 महीने के माल के आयात को कवर कर सकते हैं या देश के कुल बकाया बाहरी ऋण का लगभग 95.4 प्रतिशत पूरा कर सकते हैं. यह भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति की मजबूती और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है.

समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार 2.24 अरब डॉलर बढ़कर 95.02 अरब डॉलर हो गया, जबकि विशेष आहरण अधिकार (SDR) 9 करोड़ डॉलर घटकर 18.78 अरब डॉलर रह गया. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का आरक्षित भंडार 8.9 करोड़ डॉलर घटकर 4.67 अरब डॉलर हो गया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया कमजोर हुआ

आयातकों की डॉलर मांग और लगातार विदेशी पूंजी निकासी के चलते शुक्रवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले सात पैसे गिरकर 88.78 (अस्थायी) पर बंद हुआ. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर के आसपास बना हुआ है.

इसके अलावा, लगातार विदेशी पूंजी निकासी और अमेरिकी वीज़ा शुल्क वृद्धि के मुद्दे ने भी घरेलू मुद्रा पर दबाव डाला. दिनभर के कारोबार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.68 पर खुला और 88.85 के दिन के निचले स्तर तक गया, जबकि अंत में यह पिछले बंद भाव से सात पैसे गिरकर 88.78 (अस्थायी) पर बंद हुआ.

तुलना के लिए, बुधवार को रुपया नौ पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 88.71 पर बंद हुआ था. गौरतलब है कि तीस सितंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.80 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया था. बृहस्पतिवार को गांधी जयंती और दशहरा के कारण शेयर, विदेशी मुद्रा, सर्राफा और जिंस बाजार बंद रहे.

